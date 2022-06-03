港警籲六四勿集結 社民連前主席吳文遠批白色恐怖

香港示意圖。圖／shutterstock

六四 事件33周年在即，警方港島總區高級警司廖珈奇昨稱，即使是一個人自發到維園悼念，若有其他人在同樣的時間和地方，做同樣事情，有同樣目的，即為群眾聚集，若未經申請即屬非法集結。社民連前主席吳文遠認為，警方試圖製造白色恐怖，令香港 悼念六四的市民提心吊膽。

明報報導，律師兼選委會界別立法會議員謝偉俊表示，如果市民是自發與家人悼念，當中沒有涉及宣傳、口號或鼓吹的行為，認為問題不大。但他表示，由於執法存在灰色地帶，難以判斷什麼情況是違法，呼籲市民「小心不好行得太近」。被問及會否勸喻市民避免在六四當日到維園，他指如果當日在維園出現，或會面對不明確的因素，為了避免麻煩，市民要小心考慮。

據報導，支聯會2020年申請在維園辦六四集會，遭警方禁止，支聯會和民主派等人自行到維園悼念，結果多人被控煽惑參與及參與未經批准集結。

報導引述資深大律師湯家驊認為，六四在維園悼念是否違法無絕對答案。他指由於犯罪意圖並非「刻在額頭上」，須審視涉案者當時的言行和周遭環境。被問及穿著指定服飾或佩戴六四相關飾物有否違法，他稱不一定犯法，但某些言行或會招惹嫌疑，而遭到警方調查或檢控，如果不想麻煩，可能要避免做出招惹嫌疑的言行。

報導稱，社民連吳文遠則指警方在記者會上的回應相當含糊，連警方都沒有明確的執法指引，反映香港已由法治進入人治。他反問為何在相同的地方為某個歌手慶祝生日是合法，而幾十年前起已經進行的悼念活動，如今卻是違法。對於警方表示一人自發到維園悼念或屬非法集結，他指難以想像有多荒謬，當「天安門 母親」也可在監視下拜祭六四死難親人，香港卻連悼念空間也沒有。