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港六四無紀念活動 警高度戒備：就算1人上路 定罪囚5年

香港特派員李春／香港3日電
港警表示至今未收到任何人申請在六四當日舉辦公眾集會，圖為香港支聯會2019年紀念六四時，維園人潮密布。（路透資料照片）
港警表示至今未收到任何人申請在六四當日舉辦公眾集會，圖為香港支聯會2019年紀念六四時，維園人潮密布。（路透資料照片）

六四事件33周年迫近，香港不再有維園燭光晚會和宗教儀式，但香港警方說，留意到近日有人透過不同途徑，宣傳及鼓動他人在6月4日到銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結。警方說，即使是一人上路，只要在同一地點，仍視為未經批准集結，定罪即坐牢五年。

香港警方說，至今未收到任何人申請在六四當日舉辦公眾集會，但港島總區高級警司廖珈奇說，留意到近日有人透過不同途徑，包括網路或社交媒體，宣傳、鼓吹或煽動他人六四當天到銅鑼灣維園一帶參與未經批准集結，警方會調派足夠人手，果斷執法。

廖珈奇說，即使香港市民是自己一個人，與其他人身處同一地方，而大家有共同目的表達訴求，都算是參與未經批准集結。過去香港法庭有案例顯示，一些並非身處現場，但透過任何媒介或途徑，宣傳或鼓吹他人參與非法集結，都會構成犯罪行為，呼籲市民切勿以身試法或挑戰法律底線。

去年港警曾引用公安條例，將維多利亞公園部分範圍封閉，今次會否又封鎖，警方稱要視乎事勢發展決定。

被問到市民在當日身穿黑衣，在銅鑼灣一帶或其他地方，燃點蠟燭悼念六四死難者，或者在網上悼念是否違法，廖珈奇回應稱，明白市民擔心到底有什麼行為會觸犯法律，但目前難以一概而論。不論穿著什麼衣著或行動，警方截查的理據都是一樣，如果有人在現場出現的目的，是鼓動他人參與非法集結，警方一定會蒐證。

香港新聞組／香港3日電

香港電台報導，4日是「六四事件」33周年，康文署表示，署方至今沒有接獲市民或團體查詢或申請，擬於1日至5日期間，租用維園足球場舉辦非指定用途活動。維園足球場於4日的所有段節已被個別市民預訂作足球活動用途。

署方又說，因應新冠病毒，已暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂申請。

香港 六四 足球

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