猴痘將列香港法定傳染病 研購疫苗、藥物

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠疫情 未平，海外已出現「猴痘 」疫情。港府指下周將刊憲將猴痘列為法定須呈報的傳染病，同期公布準備及應變計畫，並會制定臨床治療建議，及正籌備購買相關疫苗和藥物。

綜合晴報、香港 01報導，港府強調，香港至今未發現人類染猴痘個案，做法是響應世衞呼籲「防患於未然」。港府亦提醒，若市民有發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹等猴痘症狀，應盡快求醫。

食物及衞生局1日，為加強應對猴痘，港府下周將刊憲將猴痘列為法定須呈報的傳染病，並會為應對猴痘制訂「準備及應變計畫」，應變計畫採納三級應變級別，一旦香港出現猴痘個案甚至爆發時，可以立即啓動相關機制，當局預告將於下周公布有關計畫的詳細。另外，港府和醫管局亦正籌備購買猴痘疫苗和藥物，並制訂臨床治療的建議。

食衞局又指，衞生防護中心上月起已加強監測猴痘的工作，包括與醫管局溝通個案呈報事宜，並已於5月23日去信全港醫生和私家醫院，要求醫生呈報懷疑個案，以便及早進行流行病學調查及安排隔離。中心亦已更新相關網頁，提供有關猴痘的資訊，以及出現確診個案的國家名單。