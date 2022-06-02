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港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍

香港新聞組／香港2日電
衞生防護中心懷疑近日香港實施第三階段「疫苗通行證」，有人虛報快測確診。圖為香港市民掃瞄「疫苗通行證」進入食肆進餐。（中新社）
衞生防護中心懷疑近日香港實施第三階段「疫苗通行證」，有人虛報快測確診。圖為香港市民掃瞄「疫苗通行證」進入食肆進餐。（中新社）

香港昨天新增505例新冠確診案，創自4月24日以來單日新高。昨日呈報個案逾七成、即354宗屬快測呈報個案，近日快測呈報個案的「假陽性」比率由以往7%以下驟升至38%。衛生防護中心懷疑近日實施第三階段「疫苗通行證」，有人虛報快測確診，也有人可能月前真的快測確診，但當時未有上報，現在呈報以博取「康復碼」暫時豁免接種第三針。

衛生署強調，市民虛報資料需負法律責任，目前已有3宗個案被檢控。

衛生官員在記者會上公布，新增個案中，34例為海外移入；而過去一天再添1名確診者病亡。近半個月以來，本地每天確診數在200、300例之間，疫情一直持平，昨天新增超過500例，是較多的一次，其中一個原因是本地有酒吧出現感染群組。近月來，隨著疫情趨緩，當局先後兩次放寬防疫限制，最近一次是允許酒吧恢復晚上營業，之後中環蘭桂坊有兩家酒吧出現感染群組。

文匯報報導，有專家指出，隨著染疫個案減少，香港檢測力充裕，衛生署應只承認核酸檢測結果作為確診標準。

衛生防護中心總監徐樂堅在昨日的疫情記者會上表示，近期確診個案較少，因此防護中心加強覆核所有快測陽性呈報個案，走訪呈報者，並為他們進行深喉樣本核酸檢測，若覆核時呈陰性會視為「假陽性」個案，在確診紀錄中剔除，以及調查「假陽性」原因。

徐樂堅提醒市民，快測陽性後需於24小時內呈報才有效，又呼籲市民與其想辦法索取確診紀錄，不如直接接種第三針疫苗，以符合「疫苗通行證」的最新要求。

檢測 疫情 疫苗

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