港珍寶海鮮舫離港前 廚房船進水傾側 7議員促研保留

香港珍寶海鮮舫旁的廚房船入水傾側，經查船上無人員被困，目前船身已由消防人員固定好。（中通社）

停業經年、無人接手的香港 珍寶海鮮舫，在報出將移離香港之夜，躉船突然入水傾側，香港海事處展開調查。七名立法會議員致信香港特首林鄭月娥 ，促請港府研究保留。

曾是香港地標之一的珍寶海鮮舫，停業兩年無人接手，持有海鮮舫的集團稱無力維持，宣布將其移離香港。但5月31日夜，海鮮舫用作廚房的躉船入水傾側，香港消防相信無即時危險，暫時固定船體。

6月1日香港海事處展開調查，證實連接香港珍寶海鮮舫的廚房船，凌晨突然入水傾側。涉事船隻為本地船隻第II類別中的固定船隻，牌照規定只可用作廚房艇用途，有關船隻在4月完成檢驗，並獲發「驗船證明書」 。涉事廚房船長約37公尺、寬18公尺，船上三人安全撤離，消防及水警事發後接報到場處理，海鮮舫職員其後利用水泵抽走積水，但船身仍然傾側。調查人員到場發現海面有少量油汙，已即時安排承辦商到場清理。

七名香港立法會議員致信特首林鄭月娥，促請港府積極研究保留珍寶海鮮舫。參與連署的旅遊界姚柏良說，香港仔避風塘有美麗自然景觀和獨特的漁村文化，能夠發展生態保育旅遊，吃海鮮都可以保育。業界對珍寶海鮮舫須移離香港感到愕然，指海鮮舫有歷史文化價值，是港人的集體回憶。

他又稱有對海鮮舫有興趣的人士正商討洽談，希望港府給予足夠時間讓經營者尋找「白武士」，以及豁免海鮮舫的牌照費用，當局亦可考慮透過慈善基金，以社會企業方式保留海鮮舫。

前年林鄭月娥在施政報告中推出「躍動港島南」計畫，其中一項內容是鼓勵將珍寶海鮮舫捐贈予海洋公園，但海洋公園以找不到業者經營推辭。另一立法會議員管浩鳴提議香港賽馬會參與保留，但馬會不予置評。