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不減反增14% 港年度稅收482億美元創高 離港清稅飆8成

香港新聞組／香港2日電
疫情之下，香港稅收不減反升，其中「離港清稅」個案增加。（中通社資料照片）
疫情之下，香港稅收不減反升，其中「離港清稅」個案增加。（中通社資料照片）

疫情衝擊經濟，香港稅收不減反升。稅務局2021/22年度整體稅收達3785億元（港幣，下同，約482.3億美元），創下歷史新高，按年增加14%。稅局料本年度稅收增3%，達3900億元。近年不少港人移民，稅局上年度接獲5.6萬宗「離港清稅」申請，按年增加2.5萬宗、即80%。稅務局長譚大鵬強調，納稅人離港超過一星期，雇主即需報稅，有關數字不反映移民情況。

明報報導，稅局昨發出247萬份2021/22年度報稅表。去年及前年稅局發出的報稅表分別為262萬及277萬份，報稅表數量兩年間減少逾一成，顯示納稅企業或人數下跌。2020/21年度利得稅應評利潤雖整體增長下跌2%，代表企業利潤下降，但仍收到利得稅1673億元，按年增23%，升幅為各稅項中最多。

報導引述譚大鵬說，「納稅人離開香港逾一個月，雇主便須通知稅局，要求納稅人清稅」，強調納稅人毋須交代具體原因，故只能交代數字變更，但主因是否移民「則無法確認」。稅局昨發出247萬份2021/22年度報稅表。去年及前年稅局發出的報稅表分別為262萬及277萬份，報稅表數量兩年間減少逾一成，顯示納稅企業或人數下跌。

報導稱，港府整體稅收創新高，除遺產稅及商業登記稅錄跌幅，其餘各項稅收按年增1%至23%不等。約3785億元稅收中，利得稅增幅最大，按年升23%。譚大鵬解釋，疫情關係，企業對經濟展望差，不少企業在2020/21年度申請暫緩繳交「暫繳稅」，到2021/22年度就2020/21年度正式評稅時，實質經濟跌幅沒預期大；另在2021/22年度，企業申請暫緩繳交利得稅暫繳個案按年跌43%，故2020/21年度企業應評稅利潤整體雖跌2%，利得稅仍錄升幅。

報導，薪俸稅收按年增1%，達755.7億元；譚大鵬解釋因最高薪級、年薪90萬以上納稅人增4%。印花稅996.77億元，增12%，主要收入來源是股票買賣，去年一段時間交投暢旺，令稅收增加。

報導，稅務局數字顯示，扣減稅務寬免前2020/21年度薪俸稅納稅人，按年減8.9萬，由191萬降至182.1萬。譚大鵬表示，疫下部分人收入減少、開工不足甚至失業，令部分人跌出稅網。

報稅 稅表 移民

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