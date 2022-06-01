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李家超會夏寶龍 強調組港管治班子「所有人選我決定」

香港新聞組／香港1日電
赴京接受任命後返港的香港特區候任行政長官李家超，5月31日在機場會見傳媒時表示，再次感謝中央的信任，他將盡快完成組班工作向中央提名。（中通社）
赴京接受任命後返港的香港特區候任行政長官李家超，5月31日在機場會見傳媒時表示，再次感謝中央的信任，他將盡快完成組班工作向中央提名。（中通社）

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，昨日上午與香港候任特首李家超會面。會面期間，李家超再次就香港一些具體情況向夏寶龍作介紹，並交換意見。李家超強調組織管治班子是候任行政長官的責任，「所有人選，以及我考慮的一些重點，都是由我決定。」李表示，距離7月1日只剩下一個月的時間，他會盡快組織官員管治班子，按照基本法向中央提名官員名單以待任命。

大公報報導，李家超昨日從北京返港，在機場見傳媒時再次感謝中央對他的信任，強調未來會全力以赴，不辜負中央的信任、市民的期望。他表示，作為候任行政長官，自己將履行責任，盡快籌組管治班子，按照基本法向中央提名官員名單以待任命。

李家超說，組織管治班子主要根據能力、經驗、抱負、承擔、施政理念等選擇人才。至於新一屆特區政府官員人選等細節，現時不能全面透露，將在程序完成後，第一時間向社會公布。

李家超強調，習主席指出，新選舉制度是一套符合「一國兩制」方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。「長期堅持就是長期堅持，第六屆特區政府亦會長期堅持相關立場」。

另據明報報導，民主黨昨日向候任特首李家超提交意見書，要求新一屆政府重新建立與民間、特別是青年的互動與互信，修補撕裂，為社會復和踏出一步，建議李家超考慮撤銷所有因反修例事件而被控告的人，並特赦在囚者。民主黨表示，若一邊提出重建關係，一邊持續控告青年，難以讓人信服。

香港 提名 民主黨

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