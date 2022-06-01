港澳辦副主任張曉明 傳調全國政協副祕書長

國務院港澳事務辦公室副主任張曉明傳將調任全國政協副祕書長。（中新社資料照片）

北京的港澳系統官員有人事變動，三個不同消息透露，從事香港 事務超過30年的國務院 港澳辦常務副主任張曉明，調任全國政協副祕書長，仍屬正部級官員。現時政協祕書長下設18個副祕書長，有建制消息稱張將在副祕書長中排第二。建制派預料，中共20大今年下半年舉行，中央港澳事務高層官員的人事將陸續變動，包括早屆退休年齡的中聯辦主任駱惠寧。

明報報導，報導引述全國港澳研究會副會長劉兆佳說，中央透過港區國安法及修改選舉制度，香港進入新局面，港澳系統人事變動應在預期之內，「不排除日後陸續有其他人事變動」。劉兆佳形容，四中全會時制定的對港政策已穩步執行，相信日後中央工作重點放在「人心回歸」及破解社會深層次矛盾。

有學者及時事評論員分析，張曉明的調職在內地官場算是「平調」，並稱張雖調離港澳工作，但要看日後工作範疇，才知是否與港澳工作完全切割。也有建制派稱，張曉明今次由實務工作平調往統戰工作，暫難評估有否「貶」意，因明年政協、人大及官員換屆，未知張的調任會否也涉及中央官員調動的升遷部署。

據報導，張曉明1986年進入港澳辦工作，曾任中英聯合聯絡小組中方成員，其後任港澳辦多個崗位。他2012年出任中聯辦主任，雖然2014年曾與民主派在港府總部分批見面，但無法收窄差距，同年「佔領中環」啟動後，張在國慶升旗禮向記者說「太陽照常升起」，成為經典新聞畫面。2017年張出任港澳辦主任，而2019年香港爆發反修例運動，港澳辦其後改組，2020年全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任，同期在港的中聯辦主任王志民調離香港，改任黨史院副院長。

報導說，中央日前公布，去年7月上任的澳門 中聯辦副主任鄭新聰出任主任，但未公布鄭會兼任港澳辦副主任一職，引起建制猜疑。有建制人士分析，過去港澳辦主任經歷不同級別，現在由「副國級」政協副主席級領導，未知新一輪人事調動會否也牽涉港澳辦及中聯辦在中央政府的層級變動。