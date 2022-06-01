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香港兩酒吧群組擴大 本月放寬措施或喊停

香港新聞組／香港1日電
香港特首林鄭月娥5月31日表示，因應近日出現酒吧感染群組，未必會在6月下旬落實放寬第三階段社交距離措施。圖為香港酒吧。（中新社）
香港特首林鄭月娥5月31日表示，因應近日出現酒吧感染群組，未必會在6月下旬落實放寬第三階段社交距離措施。圖為香港酒吧。（中新社）

香港昨日新增329宗確診，包括35宗輸入個案。中環兩個酒吧群組繼續擴大，昨日再添14宗個案，而且每間酒吧各有逾百人到期未做強檢。多27宗學校呈報個案，涉24間學校，過去7日有3間學校有流行病學關聯，有學校轉上網課。太古城麥當勞懷疑多一宗BA.2.12.1個案，是會展中心的倉務員，他有去過員工餐廳吃早餐。

大公報報導，特首林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，因應出現兩個酒吧群組，疫情控制仍處於膠着狀態，第三階段社交距離措施的放寬未必如期在6月下旬實施。而現時每日仍有不少輸入個案，佔整體新增陽性個案一、兩成，所以本屆港府任期內，即6月30日前不會放寬外防輸入措施。

根據港府原定安排，第三階段放寬社交距離措施即是撤銷場地容納人數上限、營運時間限制，以及酒吧或飲食場所現場表演和跳舞活動等限制。

中環The Iron Fairies & J. Boroski酒吧昨增10宗確診，Zentral則多4宗，兩間酒吧累計共有59人確診，目前感染源頭仍未找出。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，兩間酒吧待追蹤的顧客數量太多，每間酒吧尚有逾百人未接受檢測，會提醒他們。而早前發現兩名男患者同一晚到訪過兩間酒吧。

學校方面的27宗個案，涉及20名學生及7名教職員，來自24間學校。張竹君表示，5間學校過去7日有2至3宗個案，其中3間學校有流行病學關連，其中1學校的涉事班級是有特別學習需要的班別，有職員及學生在早幾天確診，24至26日上學，學校昨日再呈報在27日有1名職員中招。有關學校上月25日已轉做網課，27日至今日都沒人上學，學校今日恢復面授課，估計再爆風險低。

社交距離 檢測 林鄭月娥

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