5年1度盛事 香港七一煙花匯演首停辦 幻彩代煙花

受疫情影響，香港五年一度的「回歸煙花匯演」很可能首次未能上演。圖為2017年7月1日慶祝回歸20周年煙花匯演。（新華社資料照片）

香港 近日有多個感染群組浮現，五年一度的「回歸煙花匯演」首次未能於維港兩旁上演，但將會呈獻旅發局「幻彩詠香江」特別版，屆時將有光影表演閃耀維港，形式貼近剛過去的2021年跨年倒數活動。另有「香港雞尾酒節」及10月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。

香港01報導，翻查港府特設的慶回歸專題網頁，7月1日當天的官方慶典活動暫僅列載飛行服務隊的「飛越維港慶回歸」，另有由青年組織「龍騰志青」夥拍油尖旺及九龍城等多區民政事務處，及於文化中心廣場對出空地舉辦的花車巡遊快閃活動。

民政事務局發言人表示，基於疫情 考慮，香港回歸25周年的慶祝活動將不會包括煙花表演。

回歸25周年，港府將舉辦多項慶祝活動，特首林鄭月娥 昨日出席行會前見傳媒表示，香港疫情大致受控，每日個案徘徊約200至300宗，呈膠著狀態，由於出現酒吧群組，遂未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施，但她預告，回歸25周年的活動可以重啟。

不過，每逢五年一度的重頭戲「回歸煙花匯演」，極大機會未能如期舉行，面臨「斷纜」。據了解，疫情雖趨向平穩，市面亦陸續復常，但受制於限聚令，且煙花匯演往往吸引上百萬計市民到場觀賞，考慮到戶外難以控制人流聚集，港府傾向停辦，但維港兩旁會上演以光影激光效果為主的「幻彩詠香江」加強版，亦有大型燈光音樂匯演。