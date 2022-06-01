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港慶回歸25周年 主題曲「前」打頭炮 劉德華等28人獻唱

香港新聞組／香港1日電
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。（取材自央視）
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。（取材自央視）

慶祝香港回歸祖國25周年，港府和社會各界將舉辦連串活動。慶祝香港特區成立25周年督導委員會昨日宣布，港府5月31日率先發放兩條宣傳短片，包括由香港電台製作的香港特區成立25周年主題曲《前》，及宣傳慶祝回歸25周年的主題──「砥礪奮進25載 攜手再上新征程」短片，為相繼出台的慶祝活動打響頭炮。

連串慶祝活動涵蓋文化藝術、休閒康樂、美酒佳餚、各式主題研討會等，遍布全港18區，讓市民大眾參與，共同感受慶回歸的歡愉氣氛。

央視報導，該歌曲已在香港慶祝回歸25周年的專題網站上線，主題曲由香港電台製作，旨在展現國家為香港帶來新機遇，鼓勵年輕人把握機會，同心創建，讓香港在保持長期繁榮穩定的路上，邁步向前。

林鄭月娥說：「我很高興慶祝香港回歸祖國25周年的活動將逐步開始，主題曲的製作能在疫情下順利完成，實屬難得，我對兩位音樂人及各位歌手的鼎力支持表示衷心感謝。」

製作名單顯示，該曲由陳少琪作詞及監製，張家誠作曲、編曲及監唱，集合28位香港及內地藝人合唱，歷來人數最多。參與歌手名單有譚詠麟、張學友、劉德華、鍾鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤 、容祖兒、楊千嬅、雷有輝、呂方、張杰、張靚穎、伍珂玥 、梁漢文、林峯 、衛蘭、李幸倪、江海迦、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞 、林曉峰、蕭凱恩、炎明熹和曾比特。

文匯報報導，該首歌曲主要展現國家為香港帶來新機遇，鼓勵年輕人把握機會，同心創建，讓香港在保持長期繁榮穩定的路上，邁步向前。曲及歌詞已上載專題網站www.hksar25.gov.hk

同時，慶祝活動亦會帶出關愛共融的信息。民政事務總署將統籌舉辦「共慶回歸顯關懷」活動，透過探訪長者及弱勢社群家庭，並安排他們參與在全港各地區舉行的慶祝活動，一同分享香港回歸祖國25周年的喜悅。

香港 社群 林鄭月娥

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