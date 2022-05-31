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香港回歸25周年主題曲《前》 張學友、劉德華28人獻唱

記者陳政錄／綜合報導
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。（取材自央視）
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。（取材自央視）

為慶祝香港回歸25周年，港府31日推出主題曲《前》，首次邀請譚詠麟、張學友、劉德華等28位香港及中國歌手參與演唱。香港特首林鄭月娥說，主題曲的製作能在疫情下順利完成，實屬難得。

據央視報導，該歌曲已在香港慶祝回歸25周年的專題網站上線，主題曲由香港電台製作，旨在展現國家為香港帶來新機遇，鼓勵年輕人把握機會，同心創建，讓香港在保持長期繁榮穩定的路上，邁步向前。

林鄭月娥說，「我很高興慶祝香港回歸祖國25周年的活動將逐步開始，主題曲的製作能在疫情下順利完成，實屬難得，我對兩位音樂人及各位歌手的鼎力支持表示衷心感謝。」

來源：聯合影音網

製作名單顯示，該曲由陳少琪作詞及監製、張家誠作曲、編曲及監唱，參與首版演出歌手按名單有譚詠麟、張學友、劉德華、鐘鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤 、容祖儿、楊千嬅、雷有輝、呂方、張杰、張靚穎、伍珂玥 、梁漢文、林峯 、衛蘭、李幸倪、江海迦、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞 、林曉峰、蕭凱恩、炎明熹和曾比特。

值得注意的是，香港第六屆特首李家超將於7月1日宣誓就職，他於30日在北京獲總理李克強頒發國務院令，接受任命後獲國家主席習近平接見。

據新華社報導，習近平說，香港已實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期。他還稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，「中央對其充分肯定，充分信任」。

香港 林鄭月娥 疫情

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