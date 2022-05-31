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香港變種病毒蔓延 5口之家3確診 不排除環境污染

香港新聞組／香港31日電
香港30日新增275宗新冠病毒陽性病例，其中，新增4宗懷疑BA.2.12.1病例，當中一病例為居於太古城高山台廬山閣的51歲男子，曾到過西灣河的新利記食肆。（中新社）
香港30日新增275宗新冠病毒陽性病例，其中，新增4宗懷疑BA.2.12.1病例，當中一病例為居於太古城高山台廬山閣的51歲男子，曾到過西灣河的新利記食肆。（中新社）

香港昨日新增275宗新冠確診個案，再多兩名患者死亡，第五波疫情累計死亡個案增至9165宗。港島東太古及鰂魚涌一帶出現4宗懷疑是BA.2.12.1變種病毒株分支個案，其中3人來自同一家庭的兩母女及外傭，所住的鰂魚涌康景花園C座早前也有住戶染疫，不排除是環境污染；另一名51歲染疫男子則居於太古城廬山閣，曾往西灣河新利記餐廳用膳，感染源頭不明。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，該種新變異病毒已殺入太古城、筲箕灣一帶，並引起傳播，呼籲居民盡快接受病毒檢測

歐家榮昨日在疫情簡報會上公布最新基因分析結果時指出，新增4宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株分支個案，其中3宗個案來自同一家庭，居於康景花園C座，包括35歲母親及其5歲女兒、41歲外傭。女童已打兩針，24日出現病徵，同日晚上接受快測呈陽性，曾於22日早上與家人到康怡廣場板長壽司進餐；母親已打三針，26日快測呈陽性；已打兩針的外傭則於27日發病。該家庭尚餘兩名成員暫無病徵，檢測結果呈陰性。

歐家榮估計，這個染疫的一家三口或與早前太古城麥當勞群組有關，「這座大廈（ 康景花園C座）之前有個家庭與太古城麥當勞群組有關。初步流行病學調查發現這個家庭的行蹤，沒去過之前爆疫的麥當勞，但與同一座另一個之前確診的家庭有共通的地方，兩家庭住同一座大廈，雖然兩個單位樓層和坐向都不同，但不排除有機會當中有傳播，需進行全基因分析確定。」

學校個案方面，由上周五放學時間至昨日，累積增加34間學校合共呈報45宗陽性個案。位於太古的德思齊加拿大國際學校新增3宗，其中兩人就讀同一班，另一宗是其中一名確診者的妹妹，就讀另一班。防護中心已要求爆發群組感染的班別停課至下周一，學生要繼續每日進行快測。

此外，疫苗通行證由31日起實施第三階段，接種第二針至今滿6個月的12歲或以上人士，必須打齊三針，獲醫學豁免證明書及康復者除外。昨日有不少市民趕搭尾班車打第三針，有幾間疫苗接種站外出現排隊人龍。

麥當勞 變種病毒 檢測

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