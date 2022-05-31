無人接手 近半世紀珍寶海鮮舫6月揮別香港

香港仔珍寶海鮮舫是香港著名旅遊地標之一，在香港有46年歷史。（中新社）

停泊於香港 仔避風塘超過45年的珍寶海鮮舫，快將無奈告別香江。海鮮舫自2020年3月停業後，曾與港府達成合作協議，無償捐贈該船予海洋公園營運，以作為「躍動港島南」計畫的一部分。不過，珍寶海鮮舫的母公司昨日宣布，海洋公園以未能找到適合的第三方機構營運為由，不能落實捐贈計畫。

文匯報報導，由於自停業以來，每年需耗資平均數百萬港元（約數十萬美元）進行檢查、維修與保養，加上香港仍受第五波疫情 嚴重打擊，預見珍寶海鮮舫在短期內不可能復業，且香港現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，以進行每三年一次的大型檢查和維修，母公司決定下月將珍寶海鮮舫移離香港進行所需檢查、維修和存放，同時靜待新經營者出現，為項目找尋新出路。

於1976年10月開業的珍寶海鮮舫一直廣受市民和遊客歡迎，並成為香港和南區的一個旅遊景點。惟社會經濟環境轉變，珍寶海鮮舫自2013年起開始入不敷支，營運持續虧蝕，新冠疫情爆發更令飲食與旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元（約1275萬美元），遂於2020年3月起停業。

珍寶海鮮舫的海事牌照將於今年6月到期。

珍寶海鮮舫長76米、闊22米、高28米，樓高3層，面積達4萬5000平方呎，可容納逾2300名賓客，因此有「世界上最大的海上食府」之稱。珍寶最初建於1950年，由水上人開設，其後經過多次易手，1970年由商人王老吉集資籌建更大的珍寶海鮮舫，但不幸在1971年開業前發生四級大火，整艘船嚴重焚毀。

由於王老吉無力重新投資，已故「賭王」何鴻燊於1972年買下珍寶海鮮舫的業權，經過4年時間和耗資逾3000萬港元，珍寶海鮮舫於1976年建成及開業，直至2002年加入新濠國際發展有限公司，翌年進行翻新工程。

香港電影《食神》曾在此取景，也曾有英國女王 伊莉莎白二世、好萊塢知名影星湯姆克魯斯造訪，是許多香港人與觀光客的回憶。