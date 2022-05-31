移民潮推波海外升學 港生退學率創新高 教師離職也大增

香港近年掀起移民潮，據統計，現時有7300多名香港中小學生就讀英國私校，按年上升23.8%。（新華社資料照片）

香港 近年掀起移民潮，不少港人舉家移民，並安排子女在海外升學。英國 今年有近7400名香港中小學生就讀當地私立學校，按年上升23.8%，當中新生升幅接近三成，創歷年新高；有英國私校指，入學競爭由過往三人爭一學位，變成現時五人爭一位。此外，基本法教材將出現幼稚園版。

升學專家相信，人數上升與當地英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」簽證計畫有關，預料未來一兩年升勢持續。有統計顯示，上一學年度香港中學生退學及教師離職數量大幅增加，相信與「反送中」運動後大批港人移民有關。

香港電台昨天報導，據香港中學校長會調查，受訪的140所學校中，上一學年度平均每所學校有32人退學，相當於公立學校的一個班，其中65%是初中生。學生退學的原因，6成是因為離港。在同一時間，每所學校平均有7.1名教師離職，不同年資教師的流失率都有所增加。

中學校長會指出，教師離職代表今天的人才流失，學生退學離港是未來人才的流失，將直接影響香港未來發展。

明報報導，英識教育 引述英國私立學校協會本月初發表的2022年報告顯示，截至今年1月，英國私校共有5.6萬名國際學生，占整體學生數目4.6%。該5.6萬名國際學生中，以中國內地的留學生人數最多，有8002人，按年下跌6.5%；香港排第2，有7383人，按年上升23.8%。

另據香港01報導，香港教育大學聯同香港教育圖書有限公司將於今年8月起分階段推出《基本法》及國家安全教育教材套，讓學生有系統地學習《基本法》的由來、基本概念及深層意義，由淺入深，從小培養學生成為正向積極、尊重法治、和關心國家發展的良好公民。稍後亦將推出專為幼稚園而設的《基本法》及國家安全教育教材，從小培養學童對基本法的認識。