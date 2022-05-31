李家超在北京獲任命香港特首 習近平讚他愛國愛港

中國國家主席習近平（右）會見新當選並獲中央政府任命的香港特別行政區第六任行政長官李家超（左）。（新華社）

香港 候任特首李家超昨在北京 獲總理李克強頒發國務院令，任命為香港第六任行政長官，其後獲國家主席習近平 接見。習近平指香港已實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期；新選舉制度對落實「愛國者治港」等方面發揮決定性作用，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

李家超28日起程前往北京，被安排入住釣魚台國賓館，陪同赴京的只有其太太、私人祕書杜潔麗和新聞祕書陳元德，因應疫情全部行程以閉環式管理，無公開活動不能會見媒體。李家超將在7月1日宣誓就職，此行也向北京提交港府新班子名單。

國務院總理李克強（右）在北京中南海紫光閣會見李家超（左），頒發任命他為中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官的國務院第754號令。（中新社）

李家超昨上午赴中南海紫光閣，接受李克強任命。下午再赴中南海獲習近平接見。習近平稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，「中央對其充分肯定，充分信任」。

習近平又說，在新選制下，香港先後舉行了立法會選舉和特首選舉，都取得成功，符合一國兩制方針，符合香港實際。今年是香港回歸25周年，儘管25年來經歷了許多風雨挑戰，但一國兩制取得舉世公認的成功，中國全面準確貫徹落實一國兩制的方針從未動搖、不會改變。

李克強重申北京全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，並全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生。李克強要求香港新政府鞏固和提升香港作為國際金融、貿易和航運中心的地位。

李家超稱他對獲頒國務院令深感榮幸，必全力以赴，不負北京信任和市民期望，會按基本法全面準確落實一國兩制、港人治港。

香港新聞組／香港31日電

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，習近平的說法意味新選制將實行相當長時間，對要求重啓政改的人必然感到失望。他說，中央認為新選制對維護國家安全、一國兩制全面準確實踐、愛國者治港等方面非常重要，因此要長期維持，認為即使選舉制度日後要改變，也不是搞西方式的民主選舉制度。

據報導，有爭取雙普選的政黨不認為「長期」等同「永遠」，相信仍有望邁向雙普選。