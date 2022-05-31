李家超在北京獲任命香港特首 習近平讚他愛國愛港
香港候任特首李家超昨在北京獲總理李克強頒發國務院令，任命為香港第六任行政長官，其後獲國家主席習近平接見。習近平指香港已實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期；新選舉制度對落實「愛國者治港」等方面發揮決定性作用，「必須倍加珍惜，長期堅持」。
李家超28日起程前往北京，被安排入住釣魚台國賓館，陪同赴京的只有其太太、私人祕書杜潔麗和新聞祕書陳元德，因應疫情全部行程以閉環式管理，無公開活動不能會見媒體。李家超將在7月1日宣誓就職，此行也向北京提交港府新班子名單。
李家超昨上午赴中南海紫光閣，接受李克強任命。下午再赴中南海獲習近平接見。習近平稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，「中央對其充分肯定，充分信任」。
習近平又說，在新選制下，香港先後舉行了立法會選舉和特首選舉，都取得成功，符合一國兩制方針，符合香港實際。今年是香港回歸25周年，儘管25年來經歷了許多風雨挑戰，但一國兩制取得舉世公認的成功，中國全面準確貫徹落實一國兩制的方針從未動搖、不會改變。
李克強重申北京全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，並全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生。李克強要求香港新政府鞏固和提升香港作為國際金融、貿易和航運中心的地位。
李家超稱他對獲頒國務院令深感榮幸，必全力以赴，不負北京信任和市民期望，會按基本法全面準確落實一國兩制、港人治港。
香港新聞組／香港31日電
明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，習近平的說法意味新選制將實行相當長時間，對要求重啓政改的人必然感到失望。他說，中央認為新選制對維護國家安全、一國兩制全面準確實踐、愛國者治港等方面非常重要，因此要長期維持，認為即使選舉制度日後要改變，也不是搞西方式的民主選舉制度。
據報導，有爭取雙普選的政黨不認為「長期」等同「永遠」，相信仍有望邁向雙普選。
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