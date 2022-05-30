香港證監會前主席梁定邦：兌幣選擇無多 聯匯暫難變

中證監前首席顧問、證監會前主席梁定邦說，在人民幣未自由兌換及香港目前經濟結構下，港元除了掛鉤美元之外，無太多選擇，「暫時變不到」。(本報資料照片)

由於候任特首李家超在政綱中提出以「底線思維」在金融等不同領域設定預案，對於實施多年的聯繫匯率 制度前路，香港 再掀起討論。

明報報導，中證監前首席顧問、香港證監會前主席梁定邦表示，在人民幣未自由兌換及香港目前經濟結構下，港元除了掛鉤美元之外，無太多選擇，「暫時變不到」。但他認為，一旦美國以類似制裁俄羅斯 的方式制裁香港，港元可直接轉掛鉤人民幣，並透過內地央行加大離岸人民幣資金池，強化香港處理人民幣角色，變相加速人民幣國際化。

據報導，梁定邦指出，為確保貨幣 供應，外匯基金中「一日有聯匯，一日都要手持美金」，形容這是香港制度的脆弱之處，但相信基金長遠會稍為增加人民幣比率。有美國凍結俄羅斯企業及銀行在美國資產的經驗，他亦預期，金管局會慢慢減少在美國當地資產。

報導稱，在俄烏戰事開始後，美國及盟友對俄羅斯實施多輪制裁，包括將多間俄羅斯銀行逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統，美國亦凍結俄羅斯國營企業在美國銀行的資產。李家超在4月時曾說，聯繫匯率行之多年，現階段看不到需要改變，但會全面審視風險。

報導指出，在朱鎔基擔任總理年代曾任中證監首席顧問的梁定邦受訪時說，雖然內地已是香港主要貿易伙伴，但香港與內地的轉口貿易仍以美元支付，香港資金池中仍是美元占多，離岸人民幣資金池相對仍很小，中央在目前國際格局下未必想人民幣自由兌換，以免影響內地資金及利息。

報導說，對於最壞情況，梁定邦形容到時世界格局會改變，會分裂成美元及非美元世界，等同學者多年前預告的貨幣戰。梁稱，這等於美國「自殺式」打擊美元在世界主導地位，可能出現拋售美元等骨牌效應。他相信，以上推算仍是極端情況，短期發生機率不大。梁認為美國財金系統官員肯定知道這做法「有如石頭砸自己的腳」，但政客未必明白同樣的道理。

《基本法》規定港元為法定貨幣，港府自行制定貨幣金融政策。對於港元日後會否繼續存在，梁定邦說要看人民幣國際化程度，不排除或有一天，港元可能變成類似澳門幣的名義貨幣。

小辭典／聯匯制度

中英兩國香港前途談判時觸發信心危機，1983年港元貶值，掀起搶購日用品潮。為穩定港元，港府在當年10月將當時掛鉤美元的浮動匯率制度，改為按7.8港元兌1美元的固定匯率與美元掛鉤，迄今近40年。

香港聯匯制度（聯繫匯率制度）被視為香港金融制度的基石，1998年港府曾入市捍衛制度。近年不時有探討港元改掛人民幣的聲音，曾參與制訂聯匯的金管局前總裁任志剛2012年曾撰寫學術研究，提出港元與人民幣或一籃子貨幣掛鉤，引起港府「大動作」澄清無意改變制度。

「聯匯之父」祈連活曾說，近年爭辯與1980年代討論非常相似，但認為只要香港一日維持開放及外向型的經濟體，貨幣仍會掛鉤國際上最大及最外向型的經濟體。