時薪增幅追不上叉燒飯 香港保安：脫貧無望

港府去年凍結最低工資水平於每小時37.5元，保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯。圖為示意圖。(Getty mages)

港府去年凍結每小時37.5元（港幣，下同，約4.7美元）最低工資水平，最低工資委員會日前展開公眾諮詢，將於本月底截止。從事保安員13年的朱哥（化名）過去13年月薪只增加一半，同期叉燒飯售價卻已翻倍，朱哥慨嘆薪金增幅連一盒叉燒飯亦不如，有感脫貧無望。

綜合明報、文匯報報導，香港 最低工資條例生效11年以來，領取最低工資的人數比例由最初占全港人口6.4%，大跌至0.7%，最低工資受惠人口減少，是他們已「脫貧」？似乎未必，因為期內貧窮人口反增27.6%。最諷刺的是，打工賺取最低工資養家，隨時比領取綜援金還要低，試問勞力值何價？

社區組織協會幹事吳衛東期望，明年最低工資應提升至50元，並由每兩年檢討一次，改為每年一檢，質疑「通膨是每年一計，為何最低工資要兩年呢？」

64歲的朱哥自2009年起於九龍區一大廈任職日更保安，當時月薪6500元，每月工作26天、每天12小時，即時薪為20.8元。隨著港府於2011年實施最低工資，朱哥薪金每兩年跟隨最低工資上調。港府前年凍結最低工資水平，朱哥薪金亦自2019年起維持每月1萬元至今，即每小時38.4元；若以月薪計算，朱哥收入增幅於過去13年間約為54%。

朱哥與任職廚房散工的兄長同住公屋，日常生活開支和租金 只能由朱哥一力承擔。他說薪水僅夠餬口，早餐經常只吃一兩片麵包，餓著肚撐至晚上回家才吃飯。朱哥憶述，在工作地點附近買一盒叉燒飯，2009年時要20多元，現已加價至近50元，增幅逾一倍，慨嘆收入「明顯追不到一個燒味飯」。

71歲的工廈保安員鍾哥每月租金連同水電費等每月最少開支已占去其月薪近半，故每周伙食、交通等日常開支嚴格控制在1000元以內，「生活確實過得很艱難，早餐只能以麵包充飢，社交活動也盡量可免則免。」他的生活無娛樂、無社交，即使親友相約飲茶敘舊他也不敢出席，最驚收到「紅色炸彈」。

勞工 處表示，法定最低工資水平現行檢討機制，包括參考「一系列指標」涵蓋整體經濟、勞工巿場情况和競爭力、社會共融數據等資料、社會意見、壓力測試結果及委員會討論等，並只能每兩年完成檢討一次。