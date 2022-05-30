我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

時薪增幅追不上叉燒飯 香港保安：脫貧無望

香港新聞組／香港30日電
港府去年凍結最低工資水平於每小時37.5元，保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯。圖為示意圖。(Getty mages)
港府去年凍結最低工資水平於每小時37.5元，保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯。圖為示意圖。(Getty mages)

港府去年凍結每小時37.5元（港幣，下同，約4.7美元）最低工資水平，最低工資委員會日前展開公眾諮詢，將於本月底截止。從事保安員13年的朱哥（化名）過去13年月薪只增加一半，同期叉燒飯售價卻已翻倍，朱哥慨嘆薪金增幅連一盒叉燒飯亦不如，有感脫貧無望。

綜合明報、文匯報報導，香港最低工資條例生效11年以來，領取最低工資的人數比例由最初占全港人口6.4%，大跌至0.7%，最低工資受惠人口減少，是他們已「脫貧」？似乎未必，因為期內貧窮人口反增27.6%。最諷刺的是，打工賺取最低工資養家，隨時比領取綜援金還要低，試問勞力值何價？

社區組織協會幹事吳衛東期望，明年最低工資應提升至50元，並由每兩年檢討一次，改為每年一檢，質疑「通膨是每年一計，為何最低工資要兩年呢？」

64歲的朱哥自2009年起於九龍區一大廈任職日更保安，當時月薪6500元，每月工作26天、每天12小時，即時薪為20.8元。隨著港府於2011年實施最低工資，朱哥薪金每兩年跟隨最低工資上調。港府前年凍結最低工資水平，朱哥薪金亦自2019年起維持每月1萬元至今，即每小時38.4元；若以月薪計算，朱哥收入增幅於過去13年間約為54%。

朱哥與任職廚房散工的兄長同住公屋，日常生活開支和租金只能由朱哥一力承擔。他說薪水僅夠餬口，早餐經常只吃一兩片麵包，餓著肚撐至晚上回家才吃飯。朱哥憶述，在工作地點附近買一盒叉燒飯，2009年時要20多元，現已加價至近50元，增幅逾一倍，慨嘆收入「明顯追不到一個燒味飯」。

71歲的工廈保安員鍾哥每月租金連同水電費等每月最少開支已占去其月薪近半，故每周伙食、交通等日常開支嚴格控制在1000元以內，「生活確實過得很艱難，早餐只能以麵包充飢，社交活動也盡量可免則免。」他的生活無娛樂、無社交，即使親友相約飲茶敘舊他也不敢出席，最驚收到「紅色炸彈」。

勞工處表示，法定最低工資水平現行檢討機制，包括參考「一系列指標」涵蓋整體經濟、勞工巿場情况和競爭力、社會共融數據等資料、社會意見、壓力測試結果及委員會討論等，並只能每兩年完成檢討一次。

租金 勞工 香港

上一則

香港證監會前主席梁定邦：兌幣選擇無多 聯匯暫難變

下一則

上海6月起外出 須持72小時核酸報告

延伸閱讀

台灣入境香港 須於抵港第9日增加一次核酸檢測

台灣入境香港 須於抵港第9日增加一次核酸檢測
佳士得香港春拍傳佳績 趙無極領銜 日本藝術家100%完售

佳士得香港春拍傳佳績 趙無極領銜 日本藝術家100%完售
林鄭：香港地下組織蠢蠢欲動 冀下屆政府不畏鬥爭

林鄭：香港地下組織蠢蠢欲動 冀下屆政府不畏鬥爭
因應通膨…蘋果零售店員工 時薪上調至22元

因應通膨…蘋果零售店員工 時薪上調至22元

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了