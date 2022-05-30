香港調整海外入境前後檢測 6月起抵港第9天須加做PCR

港府宣布6月1日起微調包括台灣在內的海外人士的登機前及入境後的核酸檢測安排。圖為香港國際機場工作人員引導入境旅客搭乘專屬巴士前往隔離酒店。（美聯社資料照片）

香港 6月1日起微調包括台灣在內的海外人士的登機前及入境後的核酸檢測 安排，另更新航班熔斷機制的罰則。港府29日宣布，5月24日起抵港並提早完成強制檢疫者，須額外於抵港第9天接受核酸檢測。另外，目前經香港轉機或過境的人士，須在登機時出示核酸檢測證明，隨著全球疫情 緩和，該有關要求將被撤銷。

綜合港媒報導，隨著疫情回穩，熔斷機制變相得到放寬，當局決定在風險可控的前提下，首次引入罰款機制取代禁飛；從6月1日起，航空公司若因疏於查核登機赴港人士所需文件，會先發出警告並罰款2萬港元（約2548美元），十天內再犯才會被禁從同一地點著陸香港五天。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，用罰款方式替代的出發點可以接受，至少毋須即時停飛，在航空公司及乘客角度可能「罰錢好過熔斷」。

香港近期有部分新冠個案是在入境人士抵港第12天發現，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，部分確診患者的病毒潛伏期較長，對抵港人士實施第9天額外核酸檢測，望有助盡早發現患者，特別是檢疫酒店內染疫者。

此外，下月1日起，海外入境者只須出示預定起飛時間前48小時內的核酸檢測陰性結果證明，而無須出示有關化驗所或醫療機構獲ISO 15189或當地機關核准的證明文件。3歲以下幼童將不必出示登機前48小時核酸檢測證明，然而，抵港後仍須接受核酸檢測和在指定檢疫飯店接受強制檢疫。

另據明報報導，現時入境者先要在酒店檢疫7天，目前於抵港第5天須接受核酸檢測，且無論是否提早完成飯店強制檢疫，均須於抵港第12天再進行核酸檢測，6月1日為他們抵港第9天，須強制檢測。

報導引述歐家榮昨指現時旅客抵港後均要做核酸檢測，相信新安排不會增加輸入個案風險，希望可方便赴港人士。