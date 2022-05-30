我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

香港中環再有酒吧爆疫 打針人龍重現

香港新聞組╱香港30日電
香港31日起，12歲及以上未染疫民眾需打3劑疫苗，才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，近日疫苗接種站出現久違的人龍。（中通社資料照片）
香港31日起，12歲及以上未染疫民眾需打3劑疫苗，才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，近日疫苗接種站出現久違的人龍。（中通社資料照片）

香港29日公布新增237宗新冠病毒陽性病例，繼日前中環有一間酒吧Zentral出現群組感染後，同區再多一間酒吧Iron Fairies爆發11宗病例；因應31日起打完第三劑疫苗才能進食堂，接種疫苗的人數回升，部分打針中心外連日排有人龍。

日前位於中環的酒吧Zentral出現群組感染，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該群組再多4宗病例，累計錄得15宗病例，同時，中環Iron Fairies酒吧也暴疫，共涉及11宗病例。歐家榮表示，確診者年齡介乎24至39歲，已接種兩劑至三劑疫苗。中心調查後發現，顧客主要會在涉事的酒吧內喝酒聊天，有人未佩戴口罩四處走動，不排除有超級傳播者出現引起群組爆發。

香港近期單日新增確診數在200至300例間徘徊，主要是此前放寬社交距離措施後，餐廳、酒吧、學校等場所，持續出現一些群聚疫情。 　　

明天起實施，市民須打齊三針才可到食肆堂食或進出健身室及戲院等表列處所，現時有60萬人在接種兩劑新冠疫苗6個月後仍未打第三劑。因應新規定，香港近日打疫苗的人數回升，接種中心外再現久違的人龍。在旺角界限街體育館的社區疫苗接種中心，到場接種復必泰（輝瑞、BNT）疫苗的人士絡繹不絕，接種中心預約名額爆滿。

除了軟硬兼施催促市民打滿3劑疫苗，港府21日宣布，未曾感染新冠肺炎的18至59歲民眾，即日起可選擇接種第4劑疫苗。

疫苗 香港 健身

上一則

王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中

下一則

香港證監會前主席梁定邦：兌幣選擇無多 聯匯暫難變

延伸閱讀

台灣入境香港 須於抵港第9日增加一次核酸檢測

台灣入境香港 須於抵港第9日增加一次核酸檢測
林鄭：香港地下組織蠢蠢欲動 冀下屆政府不畏鬥爭

林鄭：香港地下組織蠢蠢欲動 冀下屆政府不畏鬥爭
金山加大團隊 參與研製新冠「通用」疫苗 對抗未來變種

金山加大團隊 參與研製新冠「通用」疫苗 對抗未來變種
洛杉磯華埠中心可接種兒童輝瑞補強針

洛杉磯華埠中心可接種兒童輝瑞補強針

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了