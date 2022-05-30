香港中環再有酒吧爆疫 打針人龍重現

香港31日起，12歲及以上未染疫民眾需打3劑疫苗，才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，近日疫苗接種站出現久違的人龍。（中通社資料照片）

香港 29日公布新增237宗新冠病毒陽性病例，繼日前中環有一間酒吧Zentral出現群組感染後，同區再多一間酒吧Iron Fairies爆發11宗病例；因應31日起打完第三劑疫苗 才能進食堂，接種疫苗的人數回升，部分打針中心外連日排有人龍。

日前位於中環的酒吧Zentral出現群組感染，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該群組再多4宗病例，累計錄得15宗病例，同時，中環Iron Fairies酒吧也暴疫，共涉及11宗病例。歐家榮表示，確診者年齡介乎24至39歲，已接種兩劑至三劑疫苗。中心調查後發現，顧客主要會在涉事的酒吧內喝酒聊天，有人未佩戴口罩四處走動，不排除有超級傳播者出現引起群組爆發。

香港近期單日新增確診數在200至300例間徘徊，主要是此前放寬社交距離措施後，餐廳、酒吧、學校等場所，持續出現一些群聚疫情。

明天起實施，市民須打齊三針才可到食肆堂食或進出健身 室及戲院等表列處所，現時有60萬人在接種兩劑新冠疫苗6個月後仍未打第三劑。因應新規定，香港近日打疫苗的人數回升，接種中心外再現久違的人龍。在旺角界限街體育館的社區疫苗接種中心，到場接種復必泰（輝瑞、BNT）疫苗的人士絡繹不絕，接種中心預約名額爆滿。

除了軟硬兼施催促市民打滿3劑疫苗，港府21日宣布，未曾感染新冠肺炎的18至59歲民眾，即日起可選擇接種第4劑疫苗。