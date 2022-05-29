林鄭：香港地下組織蠢蠢欲動 冀下屆政府不畏鬥爭

香港特區政府律政司28日舉辦主題為「興邦定國」的香港國安法法律論壇。圖為香港特區行政長官林鄭月娥致辭。（中新社／香港特區政府新聞處供圖）

香港 特首林鄭月娥 說，香港「激進分子和鼓吹恐怖主義的地下組織蠢蠢欲動」，要下屆香港政府「進一步提高政治意識、國安意識，大局觀及不畏鬥爭的精神」。

香港特區成立25周年活動，繼「香港基本法法律論壇」後，港府再舉辦「香港國安法法律論壇」。林鄭月娥在會上作上述表示，並稱香港維護國家安全仍屬初階，目前形勢依然嚴峻複雜，「外圍政治局勢波動極大，圍堵中國的外部勢力還會不斷冒起」。

港府律政司司長鄭若驊在論壇上以美國國會山莊的衝突為例，稱假新聞可以成為顛覆政權，導致社會不穩的武器，在香港法援制度下，聲稱要衆籌打官司是毫無必要，港府會立法研究規管相關行為。

港府財經事務及庫務局長許正宇稱，港府會以底線思維，審視香港的金融安全風險、外部勢力有否破壞防洪牆，阻止資金流入香港經濟體。當局會積極完善法規，包括會審視慈善團體是否符合慈善目的，考慮撤銷不利國家安全的團體註冊、規管策畫危害國家安全行為的眾籌平台、設立舉報制度等。

港府保安局長鄧炳強則指出，香港的獨特環境和生活模式，容易受到外國勢力的惡意滲透，因此基本法廿三條立法除了是港府的憲制責任之外，還有實際需要，應對可能面對的國家安全風險。香港現行法例並不足以涵蓋所有危害國家安全的行為，有必要落實基本法廿三條立法。

香港警務處負責國安的副處長劉賜蕙說，香港需打好網路安全保衛戰。不法分子利用通訊平台煽動暴力行為、大規模非法動員，包括反修例示威者利用Telegram群組號召暴亂。現時香港未有法例要求網路供應商，查核用戶身分、通報違法行為，令當局執法遇到挑戰。