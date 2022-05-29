紀錄片「時代革命」版權已賣 律師： 若違法 由新持有人承擔

香港紀錄片「時代革命」記錄2019年香港民眾爭取民主自治的抗爭運動。（中央社／時代革命供圖）

反修例運動紀錄片「時代革命」近日在網上平台Vimeo全球公映，導演周冠威稱，去年7月坎城影展 首映前，已將紀錄片版權及素材賣給一名外國朋友，但不願透露是哪國。他說已有心理準備，甘願承擔所有風險。

明報報導，周冠威稱，法例上「時代革命」已非香港電影 ，而是在外國註冊的電影，並使用外國平台全球放映。

據報導，周冠威說早在坎城影展首映前已評估風險，身邊的律師估計放映電影或令他有被捕和成為政治犯的風險。他說已有心理準備，甘願承擔所有風險。至於是否離開香港，他稱早前已一併思考過，惟現時留港決定仍沒有改變。

報導指出，被問及會否擔心政府引用港區國安法禁制港人瀏覽相關紀錄片的上架平台，周冠威稱，現階段不想認定任何人是「敵人」，或會阻礙「時代革命」透過在Vimeo上架全球公映。他又稱歡迎和邀請香港特首和官員一同觀看，了解2019年參與反修例運動者心聲和看法，認為不同政見的人都值得了解。

報導稱，行會成員、資深大律師湯家驊表示，紀錄片版權出售，發行決定權就不再屬原本持有人，若發行違反「港區國安法」，相關法律責任則由新的持有人承擔。