「感受風險」政治漫畫家vawongsir離港

vawongsir已離港，他在facebook表示，在港面對未知的恐懼與不安，雖有掙扎但選擇獨自離港，日後將「帶著內咎（疚）、慚愧、憤怒繼續堅持為噤聲的人畫下去」。（取材自vawongsir臉書）

在反修例運動期間曾發布不少政治漫畫的香港插畫師的vawongsir，昨天在臉書 宣布已離港。vawongsir作品曾被大公、文匯報導，認為自己「On the list」，並提及政治漫畫界前輩逐漸離港，相信行內人感受到「某些風險」。

綜合獨立媒體、明報報導，vawongsir為大埔一間中學的視藝科及初中通識科教師，於2019年5月開設 Instagram 帳號「vawongsir」，發布各式時事漫畫作品，卻因此接獲匿名投訴信，並於2020年接獲學校通知不會續約，其後更被教育局 裁定專業失德。他於2021年12月起一連兩個月於荃灣南豐紗廠「Retold」咖啡 店舉辦畫展 ，惟咖啡店卻被投訴沒有申請「公眾娛樂場所」牌照，遭食環署要求即時停止展覽並稱會票控，所有畫作均被反轉面向牆。

vawongsir昨在臉書貼上一張背著背包、身旁有行李的背影畫作。報導指出，他於文中首先致歉稱：「對不起」，並指曾有長輩親戚致電他問：「你還沒走？」他指自己不想離開，一方面沒有經濟能力離開，另一方面一走就未必再能回來，「那我媽要怎麼辦？話畢，眼淚就掉下來」。

他又提到，不知道自己在「政治清算」清單中的位置，「雖未被拘捕過，但由教育局的逼迫，紅媒多次點名抨擊，甚至展覽也被打壓…要以『煽動麥麥物物』之名去逮捕我亦似乎是意料之中」。報導指出，vawongsir離港已一個月，他仍未慣離鄉別井，但他表示，在外地會與不同港人見面，見到許多人在外努力生活亦有助他打起精神。

據報導，他最後指：「我應承自己，我會帶著內咎（疚）、慚愧、憤怒繼續堅持為噤聲的人畫下去」。