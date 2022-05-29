二房東捲款逃 200港漂財屋兩失 4涉案中介遭拘獲保候查

一家租房服務公司向香港住宅業主洽租房源，作為「二房東」轉租給以內地學生為主的「港漂」。近日爆出「二房東」欠租，逾200名「港漂」租客被業主逼遷。圖為香港公屋。（中通社）

有專為來港讀書的內地學生提供租房服務的公司向香港的住宅業主洽租房源，自己則作為「二房東 」轉租給以內地學生為主的「港漂」。今年4月開始，有學生租客 被業主逼遷，有業主則稱被「二房東」欠租，故最終要申請收樓令。據報，有逾200名「港漂」租客受事件影響，有人為另覓居所大費周章，而預繳的租金 也不知能否追回，恐怕「屋財兩失」。

文匯報報導，有內地學生懷疑事件有欺詐成分，於是報警。警方昨日表示，已拘捕包括涉案中介公司兩名負責人在內的4人。他們涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪，已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

據悉，被捕的4名男女，包括該公司的35歲姓伍男負責人，以及另一相關連科技公司的36歲姓劉男負責人，其餘兩人為34歲姓黃男商人和35歲姓蘇家庭主婦。

據報導，涉案的中介公司聲稱是主要為內地來港讀書的學生提供宿舍、租房等全方位支援的服務平台，並設有微博公眾號和手機應用程式招攬客源。由於近年來港讀大學的內地學生越來越多，尋找租樓房源和合租的室友都遇到困難，不少人透過該公司代勞。該公司會向業主租下物業，然後向學生推介和轉租，學生通常會以月繳或年繳方式交付租金等費用。

涉案公司於今年4月因爆出逼遷風波被人關注。有來港修讀碩士課程的內地學生稱，經涉案中介公司協助安排與其他「港漂」合租單位，並於去年8月已繳付一年租金、兩個月按金和管理費，共約9.5萬元（港元，下同，約1.2萬美元），連同其餘4人合共支付近50萬元費用。惟今年2月起上門清潔服務突然暫停，直到5月業主張貼收樓文件，始知「二房東」欠交租金和水電等費用。

報導說，有經涉案公司出租物業的業主稱，自2018年起已將紅磡住宅單位以月租2.8萬元租予該「二房東」，並簽下2年死約及1年生約。據知，單位由多名內地學生合租。去年「二房東」曾拖租，至今年2月又再欠租，最後要經土地審裁處發出收樓令收回物業，下個月才可進行收樓程序。

事件曝光後，涉案公司曾先後以「整合房源」、「公司易手」及「資金周轉」問題等理由解釋原因，又聲稱會為「搬遷事件」受影響的租客額外補償多一個月的租金，

警方昨日表示，暫時收到4名租客報案。5月15日，西區警署接獲一名內地女子報案，指她與另外3名女子去年8月經一家中介公司租住薄扶林道一個單位，並繳付兩個月按金，其後每月依時繳租予中介公司，惟5月14日得悉中介公司自今年2月起沒有繳交租金給業主。警方將案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，於日前拘捕4人，並表示案件仍在調查中。