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蘭桂坊酒吧復業3天11染疫 釀二代傳播

香港新聞組／香港29日電
港府19日才容許酒吧復業，位於中環蘭桂坊的酒吧「Zentral」兩天後即爆發新型冠狀病毒群組，11名顧客染疫。圖為蘭桂坊酒吧街。（中通社）
港府19日才容許酒吧復業，位於中環蘭桂坊的酒吧「Zentral」兩天後即爆發新型冠狀病毒群組，11名顧客染疫。圖為蘭桂坊酒吧街。（中通社）

港府19日容許酒吧復業，位於中環蘭桂坊的酒吧「Zentral」兩日後就爆發新型冠狀病毒群組，11名顧客染疫，這是酒吧復業以來首宗酒吧爆發群組；其中一名任職籃球兼職教練的染疫食客，更將病毒帶入校園，迅速引爆第二代傳播，造成6名學生確診。

綜合明報及文匯報報導，衛生防護中心表示，Zentral的11名染疫顧客互不認識，估計分散在酒吧各處，他們安心出行紀錄顯示部分人離開時間為翌日凌晨5時，要調查其實際離開時間。目前酒吧的營業時間不得遲於凌晨2時，政府正調查有無違規延長營業時間的情況，抑或是食客晚按動離開掣。

據該酒吧社交網站資料，當晚有DJ出席「Party Night」（派對之夜），社交網站影片顯示當晚有顧客沒戴口罩，在場手舞足蹈。食環署表示正進一步了解情况。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在昨日疫情記者會上表示，11名曾於本月21日晚上光顧中環德己立街加州大廈4樓ZENTRAL酒吧的食客確診，分別為6男5女，年齡介乎17歲至29歲，其中有人光顧時已有病徵，但暫時未知誰是病源。

該11人由本月20日至26日相繼出現病徵。衞生防護中心調查時發現，有確診者承認當時有人沒戴口罩及在酒吧到處遊走，未必只坐固定座位。11名確診者均已接種新冠疫苗，其中9人已打兩針，兩人已打三針。中心將該酒吧列入強檢公告，曾於上述時間到過上址的人均需強檢。

該酒吧群組中有一名23歲男子，為元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學的兼職籃球教練，已接種兩針疫苗。他光顧酒吧後第三天、即本月24日下午在該校為30名學生進行籃球訓練，該批學生涉及4個級別、分布14班。該名教練當晚出現病徵並快測陽性，其後籃球訓練班有6名學生先後快檢陽性，兩人前天確診，4人昨日確診。其餘24名學生被列為密切接觸者，要居家隔離檢疫。

歐家榮說，涉事的30名同學都已接種疫苗，但參與訓練時都沒有戴口罩，而這名確診籃球教練聲稱任教時有戴口罩。

歐家榮表示，防護中心正通過「安心出行」及「疫苗通行證」索取當時在場的顧客資料，再發短訊要求他們進行強制檢測，並建議鄧佩瓊紀念中學清潔消毒。

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