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香江觀察／變局轉折+領導南下 香港小慶變政治大熱

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中國大陸紀念各種節慶，規矩是「5年一小慶、10年一大慶」。香港主權移交、特區成立，到今年7月1日是25周年，本來算是小慶，但今年會大大鋪排一番。由小變大的原因，一是中共今年要開20大，香港七一之慶被納入中共20大系列；二是香港過去3年間也是「大變局」，25年就被定為轉折點，再加上中共最高領導人要南下，那就得大慶了。

大慶要提早預熱，除專門安排娛樂活動的港府康文署，5月起開始安排至年底的系列活動，牽起各種文藝和康體活動的那條線之外，還會有一條政治線，5月27日舉辦的「香港特別行政區成立25周年《基本法》法律論壇」。

全國人大常委會基本法委員會主任沈春耀，以視訊參加論壇談香港政治制度，指香港「一國兩制」50年不變只是形象化說法，應理解為首50年「不能變」，50年後就是「不需要變」。但他又說，隨著形勢發展、時代前進，「一國兩制」不能一成不變，而要不斷完善，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至不能再持續下去。這就是所謂適應新形勢，化解新矛盾，解決新問題。

另一位透過視訊出席論壇的大陸國務院港澳辦副主任王靈桂，更明確說未來5年是香港從「由亂到治」，走向「由治及興」的關鍵時期，又形容「由治及興」是更加艱苦的過程和工作。他順便點出了香港25年慶的底蘊，是因「一國兩制」是中共百年歷史的重要篇章，並寫入百年奮鬥重大成就的決議，所以要充分肯定「一國兩制」成就。

香港特區25年慶，也是香港現任特首林鄭月娥告別香港政壇之日，所以林鄭在論壇上說的話，也特別具有總結意義。她說，過去幾年香港經歷自回歸以來最嚴峻的挑戰，國家安全受威脅，香港前景岌岌可危，「一國」根基底線受嚴重衝擊，她作為特首，比任何時候都更明白及體會到「沒有國家哪有家」；還說三年前的修例風波，顯示「任何偏離一國兩制初心的行為，必定會帶來災難性後果」。

香港 中共 國務院

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