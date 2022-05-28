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基本法官員：一國兩制50年後不需變 有偏差要及時糾正

香港新聞組╱香港28日電
香港特首林鄭月娥27日在《基本法》法律論壇表示，任何偏離「一國兩制」的行為，必會帶來災難性後果。(中通社)
香港特首林鄭月娥27日在《基本法》法律論壇表示，任何偏離「一國兩制」的行為，必會帶來災難性後果。(中通社)

香港律政司昨日舉辦《基本法》論壇，基本法委員會主任沈春耀致辭時表示，「一國兩制」不能一成不變，實踐中出現偏差要及時糾正。特首林鄭月娥說，2019年發生的修例風波，令人深刻及沉痛地體會到，任何偏離「一國兩制」初心的行為，必定會帶來災難性後果。

綜合港媒報導，沈春耀提到，「一國兩制」50年不變只是形象化說法，認為應理解為首50年「不能變」，50年後就是「不需要變」。不過他強調，隨著形勢發展、時代前進，一國兩制不能一成不變，而要不斷完善，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至不能再持續下去。

沈春耀並稱，堅持一國兩制不代表僵化，實踐過程中會出現難以預料的新情況，甚至風險挑戰，從國家及特區層面，都要在制度建設和發展方面積極應對，適應新形勢，化解新矛盾，解決迎問題。

港澳辦前副主任、全國港澳研究會會長鄧中華則稱，要以「強大法律武器」解決一國兩制和《基本法》實施的新情况和新問題。他強調，香港必須堅定落實「總體國家安全觀」，負上維護國安的憲制責任，有效執行港區國安法和積極履行23條立法的憲制責任，完善相關法律，消除各種可能國安風險和隱患。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，針對國家安全的工作不止23條立法，料需其他法律工具應對非傳統威脅，如中央特別關心的金融和資訊安全。有學者則相信強大法律武器不單指制訂法律，亦包括強硬執法，例如早前以《社團條例》控告「612人道支援基金」的信託人和秘書。

香港電台報導，林鄭說，過去5年，香港歷經回歸以來最嚴峻的挑戰，國家安全受到威脅，香港前途岌岌可危，一國的根基和底線受到衝擊。

林鄭表示，面對如此局面，她作為行政長官，比任何時候都更能體會「沒有國哪有家」，更堅定相信唯有根據中國憲法及基本法辦事，倚靠北京中央維護國家安全，才能確保香港的繁榮穩定。

報導稱，2019年初，港府向立法會提交修訂逃犯條例草案，為與台灣、中國大陸和澳門互相遣送逃犯立下法律依據，但此舉受到泛民主派反對；泛民陣營擔心，當局將會依此遣送港人到中國大陸受審。

同年6月，「反送中」運動爆發，期間示威者與警方不斷爆發暴力衝突，香港陷入政治危機。

在香港社會逐步恢復穩定後，北京方面推出港區國安法，又改變選舉模式，嚴格落實「愛國者治港」原則。

香港 北京 港區國安法

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