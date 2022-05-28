疫情難測 習近平7/1訪港或僅待1天 也可能不會成行

外界預測，習近平訪港的行程或壓縮至「七一」當天。(新華社資料照片)

今年是香港 主權移交25周年，外界預期中國國家主席習近平 將於「七一」訪港，出席新一屆特首的就職典禮，但知情人士透露，習近平此次的訪港行程可能比預期的短暫，相關官員正研究將習近平訪港的行程壓縮至「七一」當天，若萬一疫情再次大爆發，也有可能不會成行。

華爾街日報引述知情人士指出，過去中國國家領導人訪港，都會逗留多天並到多地探訪。習近平訪港行程目前還沒有確認，鑑於香港爆發的Omicron變種病毒疫情，他的辦公室一直擔心習接觸到病毒的風險高。而一些在香港的官員已開始為可能的訪問做好準備，例如限制自己與訪客的互動，以免遭受到感染。

知情人士還表示，有可能與習近平會面的香港官員和政壇人士，可能需要在會面前自我隔離七天。

如果習近平真的成行，預計將出席第6任香港特首的就職典禮，並發表談話、檢閱共軍駐港部隊，以及與香港政壇人士會面，然後在當天較晚返回內地。習近平上次訪港是2017年香港「慶祝回歸20周年」，訪問行程3天。

此外，香港候任特首李家超將於28日前往北京 ，接受國務院關於他擔任香港第6任特首的任命。

據香港01報導，李家超夫人也會同行。在北京期間，李家超將獲國家領導人接見。香港候任特首辦公室表示，陪同李家超前往北京的官員包括候任特首私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德。

此前，國務院總理李克強已於20日簽署國務院令，正式任命李家超為香港特別行政區第6任行政長官，7月1日就職。

明報報導，李家超當選至今超過18日，成為香港歷來最遲前往北京領取委任狀的候任特首。上一次從當選到前往北京接受國務院委任間隔最長的一次是在2012年，梁振英於當年3月25日當選，4月10日才來到北京獲頒國務院委任狀，中間相隔16日。