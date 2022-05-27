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新冠變異毒株疑進香港社區 灣仔或為傳播點

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠變異病毒株BA.2.12.1疑已殺入社區，香港首次發現4宗不明源頭的本地BA.2.12.1個案，患者包括一個家庭的3名成員，以及一名51歲女子，共通點是當中兩名女戶主均在灣仔工作，其中一家三口的女戶主在灣仔會展中心任職清潔工人，而51歲女子則在灣仔入境事務大樓1206室工作灣仔或為傳播點。

香港文匯報報導，早前光顧太古城麥當勞後染疫的76歲老婦，在傳染期間也曾在灣仔區逗留。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，署方正檢視該4宗個案，與麥當勞群組有沒有關連，「假設全基因排序與麥當勞群組一模一樣，就證明了這個群組的個案已經流入社區。」

香港昨日新增251宗新冠肺炎確診個案，更首次發現本地不明源頭BA.2.12.1個案。個案涉及一家三口及一名51歲女子，他們均已接種三劑疫苗。該一家三口住九龍城利榮大廈，最早發病是在會展中心任職清潔工人的63歲女戶主，她本月21日出現病徵，但仍繼續上班，直至23日快測陽性才休假，傳染期曾到訪會展2樓員工餐廳和寶蓮寺，並曾在該寺地下齋菜館進餐。

她的兩名家人，包括73歲已退休的丈夫，22日出現病徵，23日快測陽性。她37歲女兒在中環做文職，同樣是23日快測陽性，翌日出現病徵。

51歲染疫女子住在大圍嘉徑苑嘉善閣，潛伏期間曾到過顯徑邨榮發燒味。她本身在入境事務大樓12樓工作，本月20日最後上班，23日快測陽性。她曾在傳染期間到過顯徑邨榮發燒味茶餐廳、港灣道麥當勞、灣仔權記雲吞麵等處所。

麥當勞 香港 退休

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