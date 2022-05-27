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香港維園足球場預約 六四「全日爆滿」

香港新聞組／香港27日電
2015年六四夜晚，大批港人前往維園集會悼念六四。（路透資料照片）
2015年六四夜晚，大批港人前往維園集會悼念六四。（路透資料照片）

今年是六四事件33周年，康文署職員日前曾表示維園足球場6月4日暫停出租，及後稱市民當日可預訂足球場踢足球。媒體昨天查詢訂場處展示預約情况，足球場6月4日早上7時起所有時段都爆滿。

明報報導，維園訂場處職員表示，足球場前日開放預訂6月4日時段後，昨日已爆滿。問及足球場當日是否有特別活動或安排，康文署稱，足球場於6月4日所有段節已被個別市民預訂作足球活動用途。根據康文署網頁指引，每人申請租用硬地足球場，最多只能預訂兩小時，如有申請人重複申請同一場地，包括相同或不同時段，將不獲受理。

現場所見，維園其中兩個足球場圍封，其中一個重鋪地面。康文署貼出告示，稱因維修工程，足球場5月中起圍封，預計6月16日解封。另外，6月24至30日期間，維園足球場預訂亦全部爆滿。查詢康文署有關預訂是否與回歸25周年的活動有關，署方未回覆。

另據香港文匯報報導，社民連主席陳寶瑩和3名義工，於去年6月底於沙田港鐵站外擺街站，為「長毛」梁國雄等籌款，昨日在沙田裁判法院各承認一項沒有許可證在公眾地方籌款罪。陳寶瑩自行陳詞時稱，社民連其他財路已斷，只得依賴街頭籌款。裁判官張志偉最終判陳寶瑩罰款1200港元（約152美元）， 3名義工則罰款800港元。

而香港童裝連鎖店Chickeeduck行政總裁周小龍昨天被傳媒拍到現身機場，準備離港，未有回應是否移民。明報報導，周小龍以短訊回應指出，「先放假，跟著去美國英國加拿大找尋商機，一定會返香港。」其荃灣分店因擺放民主女神像及展示反修例標語，去年中被警方國安處上門搜查，未有人被捕。

周小龍去年底宣布，Chickeeduck將撤出香港市場，料今年下半年全面退出香港實體市場。

足球 香港 六四

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