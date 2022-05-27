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官民攜手 重塑「香港旅遊」招牌

香港新聞組／香港27日電
旅發局與Art Basel合作，邀請本地藝術家在電車車身上展示藝術創作，將藝術帶進社區。（取材自旅發局）
旅發局與Art Basel合作，邀請本地藝術家在電車車身上展示藝術創作，將藝術帶進社區。（取材自旅發局）

旅遊界昨日於「東方之珠」號遊船慶祝香港回歸25周年，旅遊業議會主席徐王美倫、旅遊界立法會議員姚柏良、珠江船務董事會主席劉廣輝等約120名業界人士出席。另外，香港旅遊發展局昨日宣布推出「藝聚香港」活動，下月更會邀請全球逾千人參與線上虛擬藝術導賞，向旅客宣揚香港藝術之都的吸引力，有信心藝術文化能成為香港的旅遊賣點。

綜合媒體報導，徐王美倫表示，航天城、西九文化區、啟德發展區等大型項目將逐一落成，香港旅遊業前景亮麗，呼籲盡快通關。姚柏良指出，業界要在思想上、內容上為通關做好準備，從本地遊開始做起，重塑「香港旅遊」這塊招牌。

劉廣輝表示，珠江船務成立60年來為促進香港繁榮穩定貢獻積極力量，例如第五波疫情下開通援港抗疫水上專線，為香港運輸超過45萬噸急需的醫療資源和防疫物資。去年先後推出以維港遊為主要方向的「東方之珠」號遊船和「香港水上的士」兩個旅遊項目，致力打造香港旅遊新名片。他又說，即日起至7月底，「東方之珠」遊船將為香港旅行社推出專屬維港遊團隊優惠船票，希望與業界一同開啟香港文化旅遊新時代。

此外，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興昨日在記者會上表示，該局此前了解各國旅客對香港作為旅遊城市的要求，發現旅客除喜歡深度遊，亦對涉及文化藝術的景點非常感興趣。該局早於2014年起已舉辦「藝術月」，營造全城藝術氛圍，隨着香港的藝術體驗愈來愈精采，該局希望透過「藝聚香港」作為全年的推廣平台，成為「藝術月」的進階版，宣傳香港的藝文旅遊體驗，並打造香港成為中外文化藝術交流中心。

西九文化區藝術展亭下月將舉辦社區藝術展「西油記」，市民可前往欣賞及打卡。圖為展覽...
西九文化區藝術展亭下月將舉辦社區藝術展「西油記」，市民可前往欣賞及打卡。圖為展覽作品之一、具香港特色的霓虹燈招牌。（取材自旅發局）

洪忠興指出，是次活動將以巴塞爾藝術展（Art Basel）、法國5月藝術節（French May）等國際盛事作為宣傳頭炮，向全球旅客展示大型藝術盛事已恢復在港舉辦。該局除協助宣傳，更會與主辦單位合作，例如與Art Basel合辦線上導賞，以及邀請香港藝術家在電車車身上展示藝術創作，將藝術帶進社區。

旅發局推出互動資訊地圖。（取材自旅發局）
旅發局推出互動資訊地圖。（取材自旅發局）

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