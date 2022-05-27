港疫情穩 迪士尼樂園急招600人 月薪1.8萬還有津貼

香港迪士尼樂園重開後對員工人手需求殷切。（中通社）

香港 疫情回穩，市民又開始娛樂活動，香港迪士尼樂園 將在下月9日及10日舉辦現場及線上招聘會，招聘600名員工，初級員工月薪加津貼最高可達1萬8000元（港元，下同，約2293美元）。為吸引更多人應徵，部分高需求或有特別技術要求的職位，員工過了3個月試用期更會有3000元入職津貼。

香港文匯報報導，香港迪士尼樂園招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，迪士尼樂園於早前重新開業，想繼續為賓客提供更多體驗，包括下月中會推出以奇妙幻想城堡為主題的「迪士尼星夢光影之旅」全新夜間匯演，因此對於旅遊及服務業人員的需求更加殷切。迪士尼在5月至6月向外招聘600名員工，包括300個全職及300個兼職崗位，涵蓋樂園營運、酒店營運、保安餐飲、零售等前線工作。

據報導，鄭家濂說，在2021財政年度，香港迪士尼平均聘用約5000名全職及逾1200名兼職演藝人員，這次招聘是為擴大員工規模去更好地為賓客服務，現時迪士尼官網已開放招聘，迪士尼亦會在下月9日及10日在樂園招聘中心及網上同步進行招聘會，有興趣的市民可以親身到現場或在網上查詢。

他表示，招聘的全職初級員工，薪金加上津貼一個月有1萬4200元至1萬8000元，兼職職位的時薪則為65元至85元，另有交通津貼。這次招聘還有新安排，對部分高需求或有特別技術要求的職位，包括餐飲、技術員、清潔等，成功申請的員工，過了3個月試用期會有3000元入職津貼。