港警添購裝甲車 具催淚砲、聲波驅散器

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港警察 宣布引入新裝備，初步引入1輛國產「劍齒虎」裝甲車，裝有催淚砲、聲波驅散器等裝置。這是香港警察著手採購的6輛裝甲車之一。

即將引入的「劍齒虎」裝甲車，將裝備在香港警察機動部隊（PTU），已於4月交付港府機電工程署測試，將於6月正式投入使用。

香港警察機動部隊現在使用的第三代裝甲車「銳武」，2009年購入，6輛平均每部600萬港元（約76.4萬美元），其引擎和車身由德國賓士打造，法國商家Centigon加裝裝甲，全車防彈，無武器，連司機可載10人。

香港警方說，現役的「銳武」裝甲車服役超過10年，在2019年至2020年間頻繁出動，加速機件損耗。香港警察在2018年著手採購6輛新型裝甲車取代「銳武」，去年10月完成招標。

據大陸資料，「劍齒虎」裝甲車車長6.7公尺，寬2.36公尺，高3公尺，車內可容納10人，車上裝載搜索燈、催淚砲、升降照明燈、聲波驅散器等裝置，亦有全方位紅外攝錄系統，車胎內有特別配置，即使漏氣後亦可繼續行駛，而每輛價值約160至180萬元人民幣。

港府財政司司長陳茂波2月23日公布今年的財政預算 案，香港警務處再次成為紀律部隊中開支增幅最大的部門，其11年度最新開支預算為266億7千萬港元，較上年度增加14.7%，其中裝備預算開支增幅達92.8%，列明5億港元用於購置和更換警隊特別用途車輛。