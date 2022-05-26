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實名制打擊黃牛黨炒賣 MIRROR創香港紅館首例

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

全港期待的MIRROR演唱會，門票未發行已經有黃牛黨炒賣，鏡粉紛紛要求推行實名制。康文署昨宣布，主動與主辦機構商討後，MIRROR7月底紅館演唱會將以實名制方式購票，成為紅館首次使用實名制購票。不過，民建聯立法會議員昨引述署理民政事務局長陳積志稱，MIRROR演唱會實名制的門票實際只占三成，可退票但不能轉讓。

明報報導，港府2018年已提出討論立法規管門票轉售及採實名制購票，至今未有下文。有立法會議員促請港府修例，確立實名制購票機制，提高炒賣黃牛罰則等。

據報導，演出業協會認為，實名制於杜絕炒賣的成效有待觀察，該會尊重個別演出機構的商業決定和安排，每一個演出項目性質及市場反應並不相同，一刀切採實名制並不合適，憂對過去三年受疫情嚴重打擊及大部分時間停頓、需時復甦的演出行業帶來負面影響。協會認為，立法監管炒賣「黃牛票」，將炒賣活動列為刑事化罪行，才是最有效打擊「黃牛黨」的治本方法。

報導稱，早前MIRROR宣布7月底於紅館舉行演唱會，門票現炒風。MIRROR的臉書昨午約2時稱，演唱會反應熱烈，亦得知鏡粉「左撲右撲買票好辛苦」，宣布加兩場特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。購買方法及時間稍後公布。

報導指出，現時紅館設有1.05萬個固定座，若按現時防疫要求下85%入座率推算，如每場容納8925人，當中三成即2677張門票能以實名制發售，12場合共3萬2124張，但若加開的兩場全以實名發售，數量便不同，視乎主辦單位安排。

報導說，民建聯立法會議員鄭泳舜希望日後有更多演唱會採實名制，又稱港府2018年已提出打擊黃牛但無下文，促當局盡快考慮修例確立實名購票機制，他引述會上「局方積極回應，會一併處理」。

報導引述實政圓桌、立法會議員田北辰認為，萬事起頭難，多年前港府及業界已提出打擊炒賣門票問題，希望港府趁今次機會測試，「可能會出現很多問題，下一步就是解決問題」。

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