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港公僕倡加薪 只調查穩健公司 未計無薪假惹議

香港新聞組／香港26日電
香港高層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，但這個調查結果遭到質疑。圖為公務員步出港府總部。（中新社）
香港高層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，但這個調查結果遭到質疑。圖為公務員步出港府總部。（中新社）

香港公務員薪酬趨勢調查結果上周出爐，在扣除遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%，高層公務員加幅奇高，引起爭議。薪酬趨勢調查委員會昨日開會，與會委員一致確認此初步調查結果，若港府採納，已凍薪兩年的公務員今年有望加薪。

明報報導，委員會主席李鑾輝承認，調查只涵蓋「穩健」、「健全」的公司，公司倒閉裁員不在計算之列，雇員放無薪假屬新事物，因此未作計算，日後願考慮修改調查方法。有人力資源顧問質疑，未計無薪假令數據脫離現實，無參考價值。

會後被問到未計算倒閉公司及受新冠疫情影響而不穩健公司的狀況，會否令調查失真，李鑾輝承回應稱港府屬健全組織，故應以健全公司作標準，經常變換結構的公司未必適合相比，亦難計算停運公司的員工薪酬。

報導，李在傳媒簡介會上承認，調查未有涵蓋員工放無薪假情況，只計算員工按年薪酬變化，而非實得收入的變化。他說，無薪假屬疫情下的新事物，去年底訂立調查方法時未預期有關情況，而調查開始後不可亂改，否則有「輸打贏要」之感。

據報導，李表示未來一定會考慮計算無薪假，若無薪假成「新常態」，需思考如何修改調查制度，如要將無薪假納入調查，則要考慮更多因素。

報導稱，香港公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢淨指標反映整年社會實況，期望按指標加薪，以激勵公務員，若打折扣，將影響公務員士氣。今年高級公務員薪酬趨勢淨指標是1996年以來最高，馮認為數據客觀，而公務員在抗疫上有付出努力。

報導引述人力資源顧問張慧敏表示，無薪假並非新事物，由SARS到新冠疫情都有出現，調查未考慮無薪假及公司倒閉情況，令數據脫離現實，缺乏認受性，質疑調查已偏離原來目的，無參考價值。

另據香港01報導，行政會議召集人陳智思表示，私人市場高級管理人員流失，預計未來會繼續以加薪挽留人手，令高級及中低級公務員薪酬差距繼續擴大。不過，他相信港府會考慮社會觀感、經濟發展等情況，令公務員加薪的差距收窄。

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