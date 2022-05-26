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美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

App記錄行蹤 香港國泰機組人員拒報恐被解雇

香港新聞組／香港26日電
國泰航空因應港府有關規定，為相關機組人員提供手機應用程式，記錄抵港首七天醫學監測期間的離家活動軌跡。(中新社資料照片)
國泰航空因應港府有關規定，為相關機組人員提供手機應用程式，記錄抵港首七天醫學監測期間的離家活動軌跡。(中新社資料照片)

第五波新冠疫情初期，接連有染疫的機組人員違反指引在社區遊走，衍生多條傳播鏈，令香港承受沉重的教訓。為減低機組人員播疫風險，港府上月底公布，所有駐港機組人員抵港首7天須記錄個人行蹤，國泰航空因應有關規定，為相關機組人員提供名為「Crew Activity Log（機組人員活動紀錄）」的手機應用程式，記錄抵港首7天醫學監測期間的離家活動軌跡。

文匯報報導，國泰航空昨日回應表示，程式是因應港府規定推出，僅會收集港府要求的資料，會確保符合私隱條例。運輸及房屋局表示，港府要求航空公司確保機組人員在醫學監測期間遵從相關要求，公司需要承擔責任。

港府早前調整機組人員的入境檢疫安排，駐港客機機組人員返港後，必須在檢疫酒店隔離3天，取得陰性檢測結果後可進入社區，但必須接受4天醫學監察。至於貨機機組人員，抵港後無須酒店隔離，但抵港首7天要避免於公共場所參與脫罩的活動，以及保留出行紀錄。

據國泰職員表示，公司推出「Crew Activity Log（機組人員活動紀錄）」的應用程式，客機人員除首3天因為接受酒店檢疫無須記錄行蹤外，抵港第4天至第7天所有離家活動都要用程式記錄下來，例如上傳「安心出行」的截圖。貨機人員則在7天醫學監察期，用程式記錄離家的個人行蹤。有職員表示，若被公司發現他們無法滿足記錄行蹤要求，將面臨嚴重紀律處分，包括可被解雇。

另據香港01報導，國泰航空疫情期間出現裁員及離職潮。隨着疫情放緩及不少國家通關，國泰航空近日向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請回巢再遨翔天際。國泰指港府放寬入境檢疫，將令往返香港及外地的旅客增加，因此「是時候開始重建我們的團隊」。

醫學 疫情 香港

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