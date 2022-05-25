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港特首林鄭月娥盼習近平七一訪港 發表重要講話

香港特派員李春／香港25日電
林鄭月娥24日表示，前兩階段社交距離措施放寬之後反映很好，許多食肆、酒吧等開始重新營業，第三階段放寬或於6月30日前實施。（中通社）
林鄭月娥24日表示，前兩階段社交距離措施放寬之後反映很好，許多食肆、酒吧等開始重新營業，第三階段放寬或於6月30日前實施。（中通社）

香港特首林鄭月娥稱香港疫情轉趨穩定，慶祝香港「回歸」25周年的各項活動將重新啟動，她熱切希望中共領導人訪港「發表重要講話」。

林鄭24日早上見記者，稱香港「回歸」25周年是非常重要的日子，港府康文署將會「擔重旗」，如期舉辦康樂、文化藝術，以及參觀博物館等大型活動。

林鄭表示，過去五年，香港在中央大力支持下，回到「一國兩制」軌道，今年慶「回歸」主題曲將命名為「前」，寓意香港將向前邁進。港府下周初會發放宣傳短片，並在電視上播放主題曲，希望市民留意歌詞。

她又說，熱切希望中共領導人訪港，並在港發表重要講話，如有相關安排，香港政府一定會公布。至於疫情會否影響中共領導人訪港行程，她說一定會影響出入境及衛生防護工作，希望大家繼續保持疫情平穩向下趨勢。

林鄭還宣稱，她任期內不會再放寬外防輸入措施，亦無取消疫苗通行證的硬指標。目前香港確診個案處於低水平，輸入個案相對占較高比例，加上Omicron病毒出現不同變種，要極度小心應對。

香港新聞組／香港25日電

今年是香港主權移交25年，由於疫情持續，中共總書記習近平是否訪港備受關注，有接近北京的人士指此事目前仍未能確定，但也有分析指港府正在準備相關防控措施，習近平屆時應會赴港。

按慣例，「逢五、逢十」年份之際，中共領導人都會特別注重，外界正觀望習近平今年是否會如同以往「逢五、逢十」而於7月1日主權移交紀念日訪港。

香港 中共 疫情

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