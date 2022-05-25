港1家3口公屋製炸彈、煽惑他人襲警 房間如化學實驗室

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方23日於黃大仙東頭邨貴東樓拘捕一家三口，包括報稱電腦技工的31歲張姓男子，及同住的60歲父親及63歲母親，指他們涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及製造炸藥。張姓男子被指去年至今於網上發布煽惑襲擊警員、警察 總部及法官，及以日常用品研製炸藥的信息。

明報報導，警方先後在其公屋住處及新蒲崗一個迷你倉，檢獲檢獲約30公斤製造爆炸品的原材料及工具，稱可用作製造TATP炸藥及HMTD炸藥，此類炸藥威力強勁，過去曾用於恐怖襲擊，小量即可導致嚴重受傷甚至死亡。O記警司形容涉案房間如「小型化學實驗室」。

據報導，網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，涉事男子於社交媒體及群組，鼓吹及煽惑他人恐嚇及騷擾警務人員及司法人員，又自稱使用日常用品研製炸藥。其中，他於今年1月及4月間曾在公開群組發布信息，如「攻擊警察總部」、「警察死清光」等，另於去年7及8月於群組表示「搵法官算帳」，包括詢問某法官的住處；他又在社交媒體平台表示，正研發爆炸品。

報導稱，經調查後，警方前日於東頭邨一單位拘捕兩男一女。搜查期間，警方發現住所內一個房間藏有大批可製造爆炸品的工具及原材料，包括量杯、電線裝置、電路板，以及用作計時、加熱及增加壓力的裝置。警方亦檢獲20公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉、硝酸鈣、乙酸鉛，以及部分類似鏹水和通渠水的化合物。案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。

報導引述科大化學系理學教育 助理教授陳鈞傑說，TATP及HMTD炸藥的製造原料易蒐羅，一般實驗室能找到，行動中警方搜出的化學原材料中，有部分可用作製造相關炸藥。他解釋，與表現穩定的工業用TNT炸藥相比，TATP及HMTD相對敏感度高，穩定性甚低，受摩擦、搖晃或溫度影響下，可能造成突然爆炸；加上於坊間蒐集的原材料或含雜質，材料純度低會令炸藥更不穩。他呼籲市民，不要自行製造炸藥，保障安全之餘，亦切勿以身試法。