違反選舉條例 前港大學者戴耀廷判囚10個月

戴耀廷24日因違反選舉條例被判監10個月。圖為戴耀廷之前被押解出庭圖片。（中通社資料照片）

因民主派初選案仍在還押的 香港 「佔中」運動發起人、港大法律學院前副教授戴耀廷，昨天又因違反選舉條例被判監10個月。

綜合港媒報導，57歲戴耀廷此前承認在2016年立法會選舉中宣傳「雷動計畫」，透過「雞蛋 同盟有限公司」在明報及蘋果日報刊登6個廣告，事隔5年被廉署控告4項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪，涉款逾25.3萬元（約3.2萬美元）。他早前承認全部4項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪，昨天在區域法院判刑，4項控罪各判監10個月，同期執行。

明報報導，正就民主派初選案還押的被告戴耀廷昨日應訊時精神不俗，散庭時向公眾席揮手。法官郭啟安判刑時表示，本案不屬選舉舞弊，但選舉開支涉款20多萬元，案情嚴重，獲推薦的22名候選人均沒申報上述開支，有關做法令選舉開支無從稽考，削弱選管會的監管，影響選舉公平公正。

據報導，辯方求情時曾稱，被告提出雷動計畫，是因為立法會選舉實行比例代表制，不能如實反映民意。郭官稱，諷刺的是，被告發動眾籌刊登廣告，非法招致選舉開支，同樣有損選舉公正，對其他建制派和獨立候選人亦不公平。郭官強調策略投票 本身並非違法，但被告不能用違法手法，以非候選人或其代理人身分刊登廣告，導致選舉結果不公。

另外，報導稱，郭官接納辯方所指，涉案廣告沒有直接推舉候選人，計畫僅作為協調平台讓選民參考，控方亦確認控罪並不針對策略投票，眾籌計畫公開透明，被告沒從中獲利，案發時亦無案底。惟郭官指出，被告身為資深法律學者，應了解相關法例，該法例不是全新或艱澀，加上沒證據顯示他事前受誤導，因此他難辭其咎。

報導說，對於案件在事發五年後才檢控，辯方認為是重大延誤，控方則解釋政府曾就選舉開支豁免諮詢公眾，廉署需向傳媒索取證據，調查需時。