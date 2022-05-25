國安法引寒蟬效應 今年六四 香港全線噤聲不紀念
今年六四33周年，香港首度全線噤聲。香港天主教正義和平委員會宣布，今年六四將不會舉辦追思彌撒。港府康樂文化事務署人員明示，今年六月四日維多利亞公園場地全日不出租，事實上到目前為止，香港沒有政黨團體提前出聲要組織六四紀念活動。
自六四事件以來，香港年年都有紀念六四活動，其中最大規模的是維多利亞公園六四燭光晚會、天主教正義和平委員會的六四追思彌撒。前年維園燭光晚會由有組織轉為自發，但已是最後一場。去年香港天主教正委會的六四追思彌撒也成最後一場。
香港天主教社會傳播處說，今年不會再辦追思六四彌撒，是由於前線同工（同事夥伴）及部分天主教正義和平委員會委員，對舉行追思六四彌撒會否觸犯「港區國安法」感到顧慮，因此決定不會舉行。同時指出紀念亡者可以用不同方法，只是在私下或小團體中為亡者祈禱也非常有意義。
香港天主教響應教宗保祿六世公布成立宗座正義和平委員會，在1977年成立香港天主教正義和平委員會，其宗旨是促進人類間基本平等的全面瞭解和更大認同等。多年來，香港紀念六四活動，香港天主教正委會都會舉行六四追思彌撒，香港眾多天主教友會在不同教堂參加活動。
去年港區國安法生效，六四維園燭光晚會被禁，但香港天主教正委會仍在七個天主教堂，舉辦「追思亡者彌撒」，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在其中的聖安德肋堂主持彌撒，說「上主會帶領我們去和平道路，帶執政者走上正義道路」。
記者賴錦宏／香港25日電
包括天主教香港教區退休主教陳日君樞機、歌手何韻詩在內的五名612人道支援基金信託人及基金祕書，昨早被審訊，均不認罪，案件押後至9月開審。
綜合香港電台等港媒報導，陳日君、大律師吳靄儀、歌手何韻詩、學者許寶強、仍在獄中的前立法會議員何秀蘭，連同基金祕書施城威，被票控違反香港《社團條例》，指他們沒在指定限時內為基金註冊。
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