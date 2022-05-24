香港新增190例確診 創逾3個月來新低

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 昨新增190宗確診，創2月初以來新低。太古城麥當勞 群組再多2人確診，連同早前於蘭桂坊酒店檢疫感染Omicron BA.2.12.1的64歲婦，累計已6人確診。

晴報報導，另昨多20間學校呈報21宗個案，包括3間九龍區小學，在過去7天每校累計最少有2宗個案，而九龍塘國際幼稚園則有5宗快測陽性，校方指已通報衞生防護中心。

香港昨增多190宗陽性個案，為逾3個月以來新低；另運輸署指前日進行2185次快速核酸檢測 ，發現18宗跨境司機初陽，已通知衞生署跟進。傳染病處主任張竹君稱，目前污水監測及社區檢測中心發現的個案均呈平穩向下，相信疫情相當平穩，但不排除數字有上落。

本月13日從美國返港確診的64歲婦人，曾經光顧的太古城中心麥當勞；繼日前發現有一家3口染疫後，再發現多2宗確診，包括1名住在九龍灣麗晶花園6座的76歲老婦，其家人18日檢測陽性，老婦則在前一日出現病徵，到周四在大廈強檢發現確診，其CT值逾20，料有傳播力，她潛伏期曾到多區共4間食肆，全須強檢。

另一名67歲男患者則住太古城鄱陽閣，潛伏期未有到訪其他食肆，會調查確診個案是有關或只是碰巧。日前中心指染疫3母子坐在取餐位置前的圓枱，張竹君指昨日確診的2人坐近McCafé圓枱，惟具體位置要再調查。她說，涉事麥當勞當日有逾百食客，其中20至30人曾經受感染，約100人要接受檢測，不排除再有新增個案，又指Omicron傳染力高，即使座位相隔遠，或者通風良好，仍有機會傳播。

昨有20間學校呈報21宗確診，包括19名學生及2名教職員，有3間九龍區小學過去7日分別呈報2宗以上個案，其中1間有教師及其教過的2名不同班學生確診；另1校有一班出現2宗個案；1校則有2位不相識學生確診，料未必有關。

另國際英文幼稚園昨向家長發通告，昨接獲九龍塘校舍4名家長通報幼童快測陽性，亦有1位下午班學生上周四快測陽性；5宗個案最後上學日期分別為本月17日及20日，校方指已通報衞生防護中心，按指引由於5人在確診前2日無回校，故不列為學校爆發。