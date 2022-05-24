我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

香港新增190例確診 創逾3個月來新低

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨新增190宗確診，創2月初以來新低。太古城麥當勞群組再多2人確診，連同早前於蘭桂坊酒店檢疫感染Omicron BA.2.12.1的64歲婦，累計已6人確診。

晴報報導，另昨多20間學校呈報21宗個案，包括3間九龍區小學，在過去7天每校累計最少有2宗個案，而九龍塘國際幼稚園則有5宗快測陽性，校方指已通報衞生防護中心。

香港昨增多190宗陽性個案，為逾3個月以來新低；另運輸署指前日進行2185次快速核酸檢測，發現18宗跨境司機初陽，已通知衞生署跟進。傳染病處主任張竹君稱，目前污水監測及社區檢測中心發現的個案均呈平穩向下，相信疫情相當平穩，但不排除數字有上落。

本月13日從美國返港確診的64歲婦人，曾經光顧的太古城中心麥當勞；繼日前發現有一家3口染疫後，再發現多2宗確診，包括1名住在九龍灣麗晶花園6座的76歲老婦，其家人18日檢測陽性，老婦則在前一日出現病徵，到周四在大廈強檢發現確診，其CT值逾20，料有傳播力，她潛伏期曾到多區共4間食肆，全須強檢。

另一名67歲男患者則住太古城鄱陽閣，潛伏期未有到訪其他食肆，會調查確診個案是有關或只是碰巧。日前中心指染疫3母子坐在取餐位置前的圓枱，張竹君指昨日確診的2人坐近McCafé圓枱，惟具體位置要再調查。她說，涉事麥當勞當日有逾百食客，其中20至30人曾經受感染，約100人要接受檢測，不排除再有新增個案，又指Omicron傳染力高，即使座位相隔遠，或者通風良好，仍有機會傳播。

昨有20間學校呈報21宗確診，包括19名學生及2名教職員，有3間九龍區小學過去7日分別呈報2宗以上個案，其中1間有教師及其教過的2名不同班學生確診；另1校有一班出現2宗個案；1校則有2位不相識學生確診，料未必有關。

另國際英文幼稚園昨向家長發通告，昨接獲九龍塘校舍4名家長通報幼童快測陽性，亦有1位下午班學生上周四快測陽性；5宗個案最後上學日期分別為本月17日及20日，校方指已通報衞生防護中心，按指引由於5人在確診前2日無回校，故不列為學校爆發。

檢測 麥當勞 香港

上一則

河北男懸賞百萬尋子 為丟失孩子準備3套房「等他回家」

下一則

調研顯示：逾8成異鄉青年 想逃離北上廣深返鄉

延伸閱讀

重症童併腦炎 最致命

重症童併腦炎 最致命
台灣1歲童午睡猝死 送醫採檢確診 最小死亡個案

台灣1歲童午睡猝死 送醫採檢確診 最小死亡個案
鄧炳強：陳日君若因宗教背景不被捕 有違教廷公義

鄧炳強：陳日君若因宗教背景不被捕 有違教廷公義
香港大律師公會主席稱港版國安法對法治帶來挑戰

香港大律師公會主席稱港版國安法對法治帶來挑戰

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入