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抗體下降 港專家：適時打第4針 另有專家稱健康者免打

香港新聞組／香港24日電
香港專家鼓勵市民應適時廣泛接種第四針疫苗，但也有專家認為，並非全部人都需接種第四劑。（中通社）
香港專家鼓勵市民應適時廣泛接種第四針疫苗，但也有專家認為，並非全部人都需接種第四劑。（中通社）

香港新冠肺炎疫情放緩，但多位醫學專家警告，下一波疫情或會在年底出現，呼籲市民盡早打齊三針疫苗，為有需要時接種第四針做準備。但疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨強調，第4針只能在1至2個月內預防感染，並非全部人都需接種，18至59歲人士打3針後，染疫得重症及死亡機率已接近零，數十萬人才有1宗死亡。

大公報報導，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，隨著市民整體抗體水平逐漸下降，加上病毒在冬季較活躍，年底可能成為下一波疫情來臨的薄弱環節，市民應適時廣泛接種第四針疫苗。

多項外國和本地研究數據均顯示，在接種新冠疫苗後的一段時間，人體內的抗體水平會下跌。衛生防護中心轄下科學委員會早前建議，醫護人員、抗疫前線、跨境司機等高暴露群組或有個人需要人士，可在接種第三針疫苗6個月後考慮接種第四針。不過，不少已打第三針近半年的市民亦希望能盡快獲安排接種第四針，以加強保護。

孔繁毅表示，市民接種第三針半年後整體抗體水平下降，而冠狀病毒與流感病毒相似，均在冬季較為活躍，故疫情在香港年底爆發的機會相對較高，由於暫時未能預計是否再有新的變種病毒輸入香港，他相信11月左右較適合市民廣泛接種第四針疫苗。但他指出，前提是大家都完成打齊三針，屆時才能在有需要時接種第四針疫苗。

孔繁毅又提到，預計年尾時會有針對Omicron變種病毒的第二代新疫苗出現，除了可有效防止重症及死亡風險出現，相信較現時的第一代疫苗，在防輕症方面會有明顯優勢。

另據晴報報導，衛生防護中心轄下聯合科學委員會日前放寬第4針指引，高暴露風險或有個人需要的18至59歲人士可考慮接種。但劉宇隆昨強調，第4針只能在1至2個月內預防感染，並非全部人都需接種，18至59歲人士打3針後，染疫得重症及死亡機率已接近零，數十萬人才有1宗死亡，加上接種同一疫苗效益會減低，形容等同「溫書溫到第4次，去到70分，無得再高」，而且有心肌炎或其他未能預見風險，認為不值得甚至不應接種；香港亦是繼以色列、法國及美國後，少數批准接種第4針的地區。

疫苗 疫情 香港

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