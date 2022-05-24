六四敏感日 香港維園：因疫情暫停出租足球場

去年六四周年期間，警方封鎖維園一帶防止市民入內。圖為資料照。（路透資料照片）

今年是六四 事件33周年，也是港區國安法 實施後，第二個六四周年。有港人昨天致電康文署，查詢6月4日維園足球 場出租情况，該署職員表明當天康文署暫停出租足球場，其餘日子球場可供租用。新思維主席、立法會社福界議員狄志遠認為港府毋須太敏感，他說港區國安法實施後，社會較為平靜，只要是合法集會，應獲批准，「香港應有集會同言論自由，悼念六四不應該是禁忌」。

明報報導，康文署昨天未正面回應為何足球場於6月4日不出租，稱因應新冠病毒疫情，已暫停處理轄下免費康體場地作一般非指定用途活動的預訂申請，該署亦未有接獲市民申請於6月1至5日期間租用維園足球場舉辦非指定用途活動的查詢或申請。

據報導，去年六四周年期間，警方封鎖維園一帶防止市民入內，對於今年會否於6月4日當晚在銅鑼灣一帶加強警力，禁市民入維園，警方昨回覆稱，警方部署屬行動細節，不會公開。警方又表示，截至昨日，並未接獲任何團體通知，擬於6月4日於港島區舉行公眾活動。

報導稱，多名民主派成員均表示今年未申請6月4日在維園集會。民協主席廖成利表示，民協去年退出支聯會，支聯會亦已解散，在新時代下，民協今年不會以團體身分申請六四集會，會員以個別方法悼念。廖成利說六四當日已約了兩三名黨友聊聊天，以自己的方式記住歷史，原則是「be water」（如水聚散）及「不想回憶，未敢忘記」。

報導引述狄志遠說，暫沒計畫六四相關具體活動，又稱會在立法會提出動議討論重啟政改，故未能提出有關六四的議案。

報導說，前支聯會常委趙恩來表示，自己沒申請當日在維園舉辦集會。社民連前主席吳文遠亦說，今年六四未有申請集會，對於屆時會否有任何行動，他稱暫時沒有商討。

被問到市民6月4日晚上是否應避免前往維園，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示「看不到在維園出現會有問題」，他說要有組織及有犯罪意圖，才有可能干犯港區國安法。