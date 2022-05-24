香港慶回歸砸3800萬美元辦活動 執法部門加強保安

為慶祝香港回歸25周年，香港特區政府康樂及文化事務署5月起至年底將舉辦豐富文化藝術和康體活動，包括將於維港兩岸，設置藝術與科學結合的裝置，讓巿民參觀。（中通社資料照片）

香港疫情 進一步緩和，港府開始安排由5月底至年底的系列文娛活動，同時7月1日後開放康樂設施，以慶祝香港主權移交25周年。此外，7月1日也是候任特首李家超就職禮，雖未知國家主席習近平 是否到港主持典禮，香港保安局長鄧炳強表示，面對新冠疫情和「本土恐怖主義」新威脅，當天所有執法部門會出動，警方將強化「回歸紀念活動」的保安措施。

港府康文署署長劉明光昨宣布，將動用3億港元（約3822萬美元）舉辦系列活動，包括在9個康文署場地展示有關香港主權移交25周年的活動；6月會舉辦為期4個月的花卉展覽；維港兩岸會設置包含回歸活動的戶外藝術裝置，讓市民「打卡」留念等。

據南華早報報導，鄧炳強受訪指出，「與2017年回歸20周年紀念活動相比，今年的保安工作面對更大挑戰」。除關注全球恐怖襲擊浪潮和在港公共秩序外，保安局也將面對包括新冠病疫情反彈和本土恐怖主義活動崛起的新威脅。

鄧炳強說：「所有執法機構都將全部動員。回歸25周年紀念活動發生的任何事情都將成為焦點。很多人都想趁機在香港製造騷亂，我們不會冒此風險。」

香港相關的「七一」活動，是在疫情緩和下安排。香港昨通報，新增190例新冠病毒陽性個案，是第五波疫情回落以來新低，其中還包括28例宗輸入個案。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，近期單日確診個案介乎200至300例，疫情相當平穩，各項指數都是向下，但不排除會有回升，亦擔憂Omicron變異病毒株傳播力可能更快。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，鄧炳強說，相比5年前，香港面對新冠疫情和「本土恐怖主義」新威脅，當天所有執法部門會出動，預計社交距離措施下抗議將減，但港府會作最壞準備，特別任務警察亦會出動，香港的恐襲威脅級別維持中度，慶回歸活動同時亦會配合防疫相關部門，確保賓客安全。而習近平2017年訪港時下榻的香港萬麗海景酒店，6月28日至7月1日不對外開放。