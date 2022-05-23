21年來最大宗 香港海關檢獲2800萬支私菸

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

海關於21日起一連兩日，分別在柴灣及鴨脷洲搗破3個儲存倉庫，檢獲2800萬支私菸，市值約7700萬港元（約981.1萬美元），應課稅值約5300萬元。海關相信3個倉庫為同一私菸集團，行動中拘捕3名集團骨幹成員。為海關21年來搗破的最大宗私菸儲存倉案件。

海關稅 收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，海關經全天候調查鎖定一個活躍於港島區的私菸集團，關員21日晚突擊搜查柴灣新業街一楝工廠大廈，於倉庫單位及一輛貨車共檢獲800萬支私菸，拘捕兩名搬貨男子及男貨車司機，年齡由28至53歲。

經跟進調查後，22日凌晨搜查於柴灣嘉業街及鴨脷洲利樂街兩個工廈倉庫，合共再檢獲2000萬支私菸。初步調查相信搗破的3個大型儲存倉庫為同一私菸集團，每個儲存倉庫面積約1000呎，估計已運作數個月。私菸集團以公仔圖案、尼龍袋包裹紙箱，偽裝為普通貨物，增加執法難度。他們選擇於深夜時分運送私菸，以減少遇截查風險，亦將私菸分散儲存在不同工廈倉庫，為求減低遭搗破時的損失。私菸來源及流向仍有待跟進，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。