港全民舉報交通罪行平台 1月逾3500宗投訴

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 交通總部今日起正式推出首個微信 電子舉報平台──「影住駕」小程式，讓市民上載涉及交通違例的相片或影片，向警方舉報非緊急交通罪行，例如危險駕駛和不小心駕駛等。警方上月試行該平台，全月接到3509宗投訴，反應理想，其中7成轉交各總區交通調查隊跟進。

明報報導，交通總部總警司區永樑認為，近年網上不時廣傳交通違規片段，相信平台有助節省警方調查時間，以及加強阻嚇不良駕駛行為。

據報導，警方稱，市民以「影住駕」舉報須經4個步驟，包括確認舉報屬非緊急交通違例事項、填寫姓名和聯絡方法、上載違例事項影片或相片原檔、進行保安驗證，之後即可獲編號證明完成舉報，可在30天內翻查舉報進度。交通總部人員會在10天內初步了解舉報內容，或要求舉報人一周內補充資料，再轉交各總區交通調查隊跟進。

報導引述交通總部警司黃冰冰表示，上月試行該平台，截至18日接到5692宗投訴，認為有一定成效，相信車主會踴躍使用，其中警方分析上個月接到的3509宗投訴，約7成即2460宗，可轉交各總區交通調查隊跟進，當中最多是涉及危駕或不小心駕駛的個案，占近4成，涉及沒有遵從道路標記及橫過連續雙白線個案則各有近兩成。

報導稱，至於餘下約三成投訴屬未能處理案件，共1049宗，其中近四成是違例泊車舉報，黃冰冰稱，法例要求警員即場票控違例泊車個案，包括固定在車上或向車主發出，無法事後處理。亦有近四分之一未能處理的個案，是基於提出舉報者未能按時於7天內提交補充資料，但她指即使過了時效，市民仍可重新舉報，又提醒舉報人在有需要時或要出庭作證。

另據港媒報導，黃冰冰提醒，一旦舉報受理，人員會聯絡市民到警署錄取口供，甚至要出庭作證，所以市民須緊記案發經過和保留原檔證據，但若有人虛報或浪費警力，要負上刑事責任。