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總商會新主席：香港嚴防下如孤島 倡與內地閉環式通關

香港新聞組／香港23日電
香港近一周確診人數逐步下跌，有醫學專家樂觀認為下半年可除口罩出境遊，也有人擔憂第六波遲早要打破當下的好趨勢。（中通社）
香港近一周確診人數逐步下跌，有醫學專家樂觀認為下半年可除口罩出境遊，也有人擔憂第六波遲早要打破當下的好趨勢。（中通社）

新一屆港府重要工作之一是與內地通關，香港總商會新任主席阮蘇少湄昨於新聞節目表示，香港在嚴謹的防疫措施下已流失許多人才和生意，有如「孤島」，她認為現時香港防疫屏障提升，應與內地和國際盡快通關，並建議與內地閉環式通關，讓商界點對點探訪，有序恢復經濟活動。

明報報導，阮蘇少湄亦提醒港府留意金融可作為制裁工具，香港不要自製把柄，讓外國制裁。

據報導，阮蘇少湄表示，香港是國際金融中心，屬外向型經濟體，通關對經濟復甦非常重要，但過去的嚴謹防疫措施令香港變成「孤島」，流失許多人才及生意。她說，香港與內地經濟密切，相信新政府在與內地通關上有工作，同時香港與外地通關亦應有較大自主，可提供清晰路線圖，期望「兩方面一起通關」。她舉例稱，與內地可以閉環式通關，讓商界點對點探訪，以風險管理方式有序恢復經濟活動，但強調高接種率是通關必然條件。

報導稱，對於內地與國際社會採取「動態清零」或「與病毒共存」不同的抗疫策略，她認為毋須標籤防疫策略，現時香港疫苗接種率已大大提升，亦有不少人已感染，防疫屏障提升，本地醫療系統亦能應付現時每天200至300宗新增個案，認為港府應盡量爭取與內地和國際通關，恢復經濟。

報導引述阮蘇少湄認為，新政府要優先重振經濟，大力發展創科、綠色經濟，以及鞏固香港的國際金融中心地位，但她亦指出，國際金融中心角色是優勢，也是弱點，因現時國際地緣政治複雜，籲港府留意金融可作為制裁工具，而宏觀的政治風險防不勝防，提醒香港不要自製把柄，讓外國制裁。她又認為，香港應盡快解決房屋問題和為23條立法。

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