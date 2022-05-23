香港專家：新冠疫情第6波必出現 猴痘對港風險低

世界衛生組織日前召開緊急會議後表示，已在全球12個國家和地區確認約80例猴痘病例，正調查另外50例疑似病例，並警告未來可能會發現更多病例。（路透）

香港 昨日新增237宗確診個案，當中包括25宗輸入性個案。衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫師歐家榮預告，香港必定會出現第6波疫情 ，只是時間問題，因為市民染疫後的抗體水平會隨時間下降，加上病毒亦會變異，故呼籲市民需要接種疫苗。此外，陸續在多個國家出現的猴痘 病毒感染病例，初步評估對香港的風險低。

香港22日新增237宗新型冠狀病毒個案。圖為衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情簡報會。（中通社）

綜合媒體報導，香港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，歐家榮在疫情記者會交代最新疫情。被問到香港會否爆發第六波疫情，他指，未有一個指標，或是「到達哪一個實質個案數字」就會界定為第6波疫情的出現，要持續觀察疫情的走勢。他指，目前因不少市民已接種疫苗，即使染疫都是出現一些輕微或是無病徵，若要衡量疫情有否反彈，需留意每日新增入院的數字、深切治療病房人數及死亡數字。

歐家榮認為，必定會出現第六波，只是時間的問題，雖然市民染疫後會有免疫力，但隨時間過去抗體水平同時會下降，而且相信又會有新的變種病毒，市民需要接種疫苗補充抗體。

此外，猴痘感染病例陸續在多個國家出現。世界衛生組織表示，將在未來幾天，為各國提供進一步的指引和建議，以減輕猴痘傳播。

全球各地陸續出現猴痘確診病例，衛生署22日表示，最近全球有超過80宗個案，涉逾10個國家受影響，主要集中在歐洲地區，

歐家榮說，根據世衛資料，今次爆發主要影響較年輕的男士，當中部分屬於男與男的性接觸者，可能透過性接觸傳播。他說，初步評估猴痘病毒對香港的風險低，會密切注視情況。現時香港有港口衛生措施，抵港人士如有病徵，會安排入院，亦有隔離措施。中心已通知醫管局，會保持密切溝通及聯繫。當有個案出現時，公共衛生化驗服務處亦能診斷到。