港人難上樓 竟有874公屋空置 團體倡改建中轉屋

現時公屋平均輪候時間長達6.1年，調查發現，全港45個入伙年期達40年或以上的公共屋邨有874個空置單位，約一半空置超過一年或以上。（中新社）

香港 公屋供應緊張，現時公屋平均輪候時間長達6.1年，多少基層港人苦等多年仍未能上樓，卻有團體調查發現，香港目前有874個空置公屋單位淪為「空」宅，未編配給市民入住，當中65%單位更空置一年或以上，並以觀塘區空置率最高，占整體36.3%，反映房屋署浪費資源，未助疏導輪候冊。

明報報導，團體「關注安置政策連線」調查發現，全港45個入伙年期達40年或以上的公共屋邨有874個空置單位，約一半空置超過一年或以上。該組織促請房屋署善用空置單位，例如研究將屋邨儲物室改建為中轉屋，以加快安置受港府清拆影響的居民。

據報導，關注安置政策連線向房署索取公共屋邨資料，發現全港13個地區共有45個入伙40年或以上的公共屋邨，合共有874個空置單位，以地區計觀塘區最多，有317個，占整體36.3%，其次為葵青區，有154個，占17.6%。比較各屋邨，觀塘順利邨有110個閒置單位，為全港最多。

報導稱，以閒置單位的空置年期計，50.9%單位空置一年以下，其餘49.1%空置一年或以上。該批空置單位中，「凶宅單位」占198個，其餘空置原因包括單位內有位置設計對殘障人士構成障礙、全座大廈無升降機、單位接近排煙道或冷氣機房或垃圾房等。

報導引述連線成員何家安說，數據顯示大部分閒置單位涉及先天問題而空置，打破大眾慣常認定空置即「凶宅」的迷思，認為空置單位是十分重要的房屋資源，相關部門應好好運用，讓有需要者安居。該團體建議將空置單位甚或屋邨儲物室改建為中轉房屋，臨時收容受港府清拆或執法行動影響的居民。