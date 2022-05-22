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「上司」促匯款1.4萬美元 香港麥當勞3員工上當

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港觀塘一間麥當勞，昨天早上有職員接獲自稱其「上司」的電話表示急需匯款，三名職員信以為真，將11.1萬港元（約1.4萬美元）匯給「上司」指定的戶口，沒多久發現受騙連忙報警。

明報報導，昨早11時許，觀塘翠屏道19號翠屏北邨一間麥當勞三名職員報案稱，食肆早前接獲一名男子電話，聲稱為三人上司，要求將款項存入兩個本地銀行帳戶。3名分別23歲姓甘男職員、53歲姓廖女職員及57歲姓余女職員不疑有詐，按指示分3次將共11.1萬元存入戶口，其後懷疑受騙遂報案。

據報導，警員接報到場，經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

另外，報導稱，昨午2時許，佛光街15號理大何文田學生宿舍20歲姜姓內地女學生報案，稱早前接獲電話，對方自稱內地公安，指她在內地干犯刑事罪行，要求將個人資料包括銀行資料及密碼輸入一個內地網站以協助調查。女子不疑有詐，將有關資料輸入網站後，發現戶口內共30萬港元（約3.8萬美元）被轉走，懷疑受騙報案。警方經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

麥當勞 公安 香港

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